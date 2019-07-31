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Karpazlıların Lefkoşa’ya başlattığı yürüyüş eylemi sonlandırıldı

Karpazlıların Lefkoşa’ya başlattığı yürüyüş eylemi sonlandırıldı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:04
Karpazlıların Lefkoşa’ya başlattığı yürüyüş eylemi sonlandırıldı

DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİNE TALEPLERİNİ İLETMEK İÇİN YOLA ÇIKAN BÖLGE HALKI 24 KİLOMETRE KATETTİ, EYLEM ÇAYIROVA’DA SONLANDIRILDI

YEŞİLIRMAK: “YÜRÜYÜŞTEN VAZGEÇTİK AMA EYLEMDEN VAZGEÇMEDİK. CUMA GÜNÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA BAKANLIĞI VE BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE OLACAĞIZ. SONUÇ ALANA KADAR DA DÖNMEYECEĞİZ, ORADA KAMP KURACAĞIZ”

“BÖYLE BİR EYLEME DEVLETİN AMBULANS BİLE SAĞLAMAMASI KARPAZ İNSANINA VERİLEN DEĞERİ GÖSTERMEKTEDİR”

“HAKKIMIZ OLANI ALMAYA GİDECEĞİZ... BÖLGESİNİ VE GELECEĞİNİ DÜŞÜNEN HERKESİ LEFKOŞA’DAKİ EYLEME DAVET EDİYORUM”

Karpaz halkının bu sabah Ziyamet-Gelincik kavşağından Lefkoşa’ya başlattığı yürüyüş eylemi bazı vatandaşların yolda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sonlandırıldı.  

Devlet ve hükümet yetkililerine taleplerini iletmek için yürüme eylemi başlatan, yaklaşık 100 kilometre mesafe katedip Karpaz’dan Lefkoşa’ya ulaşma hedefiyle bugün sabah yola çıkan bölge halkı 24 kilometre yürüdü.  Eylem Çayırova’da bazı vatandaşların sağlık sorunu yaşamasıyla sonlandırıldı.

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Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, yürüyüşten vazgeçtiklerini ama eylemden vazgeçmediklerini belirterek, “Cuma günü İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlık önünde olacağız. Sonuç alana kadar da dönmeyeceğiz, orada kamp kuracağız” açıklamasında bulundu.

Yeşilırmak, Yenierenköy Belediyesi önünden ve Ziyamet/Gelincik kavşağından otobüs kaldırılacağını da duyurarak, “Hakkımız olanı almaya gideceğiz... Bölgesini ve geleceğini düşünen herkesi Lefkoşa’daki eyleme davet ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı’nın eylemle ilgili açıklaması, “Değerli Basın Mensupları, Sevgili Karpaz Halkı, Sayın İlgisiz Hükümet Yetkilileri” başlığı ile Yenierenköy Belediyesi’nin sosyal medya hesabı üzerinden de yapıldı.

Bir vatandaşın yürüyüşte ciddi sağlık sorunu yaşadığı belirten Emrah Yeşilırmak, “Böyle bir eyleme devletin ambulans bile sağlamaması Karpaz insanına verilen değeri göstermektedir” dedi.

Yenierenköy Belediye Başkanı’nın açıklama şöyle:

“Bugün Karpaz bölgesinin ve gençlerimizin geleceği için 24 kilometre yürüdük. ‘Başka Karpaz Yok’ sloganıyla çıktığımız bu varoluş mücadelesinde baygınlık geçiren vatandaşlarımız, sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımız oldu ama en önemlisi Salih Cil Muskuri isimli vatandaşımızın hayati tehlike geçirmesiydi. Bu bizleri derinden üzdü. Daha önce yanımda böyle bir vaka olmuştu ve 1 canımızı kaybetmiştik. Böyle bir eyleme devletin ambulans bile sağlamaması Karpaz insanına verilen değeri göstermektedir. Yaşanan bu üzücü olay üzerine bölge muhtarlarımla eylemin boyutunu ve şeklini değiştirme kararı aldık. ‘Başka Karpaz Yok’ eylemimiz cuma günü saat 08.00’de İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlık önünde devam edecek. Sonuç alana kadar orada Kamp kuracağız…Bölgesini ve geleceğini düşünen herkesi Lefkoşa’daki eyleme davet ediyorum. Yenierenköy Belediyesi önünden ve Ziyamet/Gelincik dörtyol kavşağından saat 06.45'te otobüs kaldırılacak. Hakkımız olanı almaya geliyoruz...”

Son Güncelleme: 01.08.2019 00:13
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