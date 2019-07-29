Karpazlılar Sorunlarının  Çözümü İçin Ziyamet’ten Cumhuriyet Meclisi’ne Yürüyüş Eylemi Başlatacak

YENİERENKÖY BELEDİYE BAŞKANI YEŞİLIRMAK: ” KARPAZ BÖLGESİNİN BAŞKALDIRIŞI...”

Lefkoşa, 29 Temmuz 19 (.): Karpazlılar, 9 başlıktan oluşan Karpaz bölgesinin sorunlarına çözüm için çarşamba günü Ziyamet-Gelincik dörtyol kavşağından başlayarak Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyüş eylemi başlatacak.

Çarşamba sabahı saat 08.00’de başlayacak yürüyüş eyleminin, sonuç alıncaya kadar sürdürüleceği belirtildi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bazı Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle birlikte Yenierenköy Belediyesinde basın toplantısı düzenleyerek, bölgenin sorunları ve eylem hakkında açıklama yaptı.

“HÜKÜMETLERİN İLGİSİZLİĞİNDEN YOK OLMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak yaptığı açıklamada, Karpaz bölgesi olarak hükümetlerin ilgisizliğinden dolayı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını belirterek, göreve geldiği günden itibaren bölgenin ve belediyenin kalkınması için meclis üyeleri, muhtarlar, STÖ ve halk ile ciddi bir mücadele içerisinde olduklarını ifade etti.

Kendilerinin verdiği mücadelenin bölgenin kalkınması için yeterli olmadığını vurgulayan Yeşilırmak, “Devlete hükmeden siyasilerin de elini taşın altına koyma zamanı gelmiştir, hatta çoktan geçmiştir. Artık kimse bizim susmamızı ve beklememizi beklemesin. Karpaz bölgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğu günden itibaren üvey evlat muamelesi görmüştür. Hiç bir hükümet bu bölgenin kalkınması için adımlar atmamıştır.”ifadelerini kullandı.

Yenierenköy Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar STÖ ve halk ile belirledikleri eylemi çarşamba günü saat 08.00’de Ziyamet-Gelincik dörtyol kavşağından başlatacaklarını kaydeden Yeşilırmak, taleplerini ve sorunlarını; “Karpaz Emirnamesi’nin değiştirilmesi ve imar planın yapılması, Emirname’den doğan kayıpların vatandaşlara ve belediyeye ödenmesi, bölgeye üniversite yapılması, bucak ve diğer devlet dairesi hizmetleri, yol sorunu, sağlık sorunu, turizm sorunu, eşek sorunu,

bölgenin kalkınma bölgesi ilan edilmesi ve somut adımların atılması” olarak sıraladı.

Eylemin “Karpaz bölgesinin başkaldırışı” olduğunu ifade eden Yeşilırmak, “Bu başkaldırış; devletimizin varlığına, birliğine ve bütünlüğüne yapılan bir başkaldırış değildir. Bu başkaldırış hakkımızı istemektir, Bu başkaldırış Karpaz bölgesinin yok olmamasıdır, bu başkaldırış bizim geleceğimizdir.”dedi.

Yeşılırmak “bölgemizin ve çocuklarımızın geleceği için ” dediği eyleme, tüm bölge halkını davet etti.

(YIL/ÖK) FOTOĞRAFLI