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“Karpaz ve Karşıyaka Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi” sezon açılışı yapıldı

25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:41
“Karpaz ve Karşıyaka Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi” sezon açılışı yapıldı

Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı, Karşıyaka Turtle Watch ile Dipkarpaz ve Lapta Belediyelerinin katkılarıyla Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi tarafından Telsim’in sponsorluğunda yürütülen Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi sezon açılışı, Güzelyalı sahilinde yapıldı.

Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapta Belediyesi Halk Dansları gösterisi ile başlayan sezon açılışına, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Dairesi Müdürü Emir Akyıllar, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi Koordinatörü Oğuz Türkozan katıldı. Konuşmaların ardından canlı müzikle devam eden açılışta, sivil toplum örgütlerinin kurduğu stantlar da yer aldı.

-Ataoğlu: “Bilinçsizce atılan her adım, doğa felaketlerine vesile oluyor”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,  bilinçsizce atılan her adımın doğa felaketlerine vesile olduğunu kaydetti ve “En basiti bir poşetin bilinçsizce denize atılması deniz kaplumbağaları için hayati tehditler oluşturuyor.” dedi.

Bugün yurt dışından, farklı farklı ülkelerden gönüllülerin Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi’nde yer aldığını kaydeden Ataoğlu, “45 değişik ülkeden 325 civarında gönüllü, kaplumbağaları koruma projesinde gönüllü olarak yer almak için başvurdu. Bu gönüllüler kendi ülkelerine geri döndüklerinde kültür elçilerimiz olacak ve bu ekoturizme büyük faydalar sağlayacak” dedi.

-Aktuğ: “Doğayı koruduğunuzda ve temiz tuttuğunuzda, doğadaki gelişimi birebir görüyorsunuz”

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Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da Lapta Belediyesi olarak iki yıldır Taşkent Doğa Parkı ile projeler yürütüldüğünü ifade etti ve “Güzelyalı Halk Plajı’nı 4 yıl önce hizmete sunduk. Atıl halde olan plajı doğal fonksiyonlarına geri getirdik. Bilimsel olarak bakıldığında deniz kaplumbağalarının sahile gelişi 4 yıl öncesine göre 4-5 katı arttı. Doğayı koruduğunuzda ve temiz tuttuğunuzda doğadaki gelişimi birebir görüyorsunuz.” dedi.

"Güzelyalı Halk Plajını deniz kaplumbağaları ile birlikte kullanıyoruz" diyen Aktuğ, projede yer alan tüm paydaşlara da teşekkür etti.

-Tanpınar: “Çevreye verdiğimiz zararı azaltmak zorundayız.”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise, adayı kendilerinden çok önce kullanmaya başlayan deniz kaplumbağalarının aslında gerçek ev sahipleri olduğunu kaydetti ve “Projemiz kapsamında, deniz kaplumbağalarına doğal ortamlarını geri kazandırmaya çalışıyoruz. Günümüzde deniz kaplumbağalarının sahile gelip yumurtlamalarını engelleyen ciddi sorunlar var. Işık sorunu, kirlilik sorunu, ses sorunu gibi ciddi faktörler yüzyıllardır bu sahillerde üremelerini sürdüren deniz kaplumbağaları için tehlike oluşturuyor.” dedi. 

Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi kapsamında, tüm paydaşlar olarak bir seferberlik başlatıldığını sözlerine ekleyen Tanpınar, “Bizler bu ülkede yaşayan insanlar olarak çevreye verdiğimiz zararı azaltmak zorundayız ve tüm canlılarla birlikte çocuklarımıza da yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Biz, Telsim olarak bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için seferberlik boyutunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok geç kalıyoruz ve her geçen gün bu geç kalışımız daha büyük sorunlara yol açıyor. Ormanlarımız azalıyor, karbon ayak izlerimiz gün geçtikçe çok ciddi boyutlara ulaşıyor. Dolayısı ile paydaş sayısını artırmamız gerekiyor.” dedi.

-Türkozan: “Kanıta ve bilime dayalı, inovatif yöntemler kullanılarak yürütülen bir proje.”

Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi Koordinatörü Oğuz Türkozan da, böyle bir projenin parçası olmaktan dolayı mutlu duyduğunu ifade etti.

Bu yıl 45 farklı ülkeden 325 civarında uluslararası gönüllü başvurusu olduğunun altını çizen Türkozan, “İnovatif bir yöntemle, kanıta dayalı ve bilimi de kullanarak bir koruma projesi yürütüyoruz. Projemiz sadece koruma ve araştırma projesi olarak algılanmasın, buraya gelen yabancı gönüllüler, buradan ülkelerine döndüklerinde bizim kültür elçilerimiz oluyor. Projemiz ekoturizm açısından ayrıca önemi olan bir proje” diye konuştu.

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