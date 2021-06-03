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Karpaz Dostları Derneği: “Doğal Yaşama Saygı Duyalım”

Karpaz Dostları Derneği, herkesi; “doğal yaşama saygı duymaya” çağırdı. 

03 Haziran 2021 Perşembe 11:15
Karpaz Dostları Derneği: “Doğal Yaşama Saygı Duyalım”
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Dernek yönetim kurulu adına 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yapan Gülizar Eroğlu, insanoğlunun; dünyanın, bu evrenin çok küçük boyutlu ama önemli bir parçası olduğuna işaret ederek, “Varlığımızın devamı, bizi barındıran ekolojik sistemin varlığı ile bire bir ilintilidir” dedi.

Eroğlu, şöyle devam etti: 

“insanın, doğayla mücadelesinde/ondan faydalanma çabasında kuralları insanlar tarafından konulmuş bir sınır vardır. Bu sınır, insanın akıl üstünlüğünün, insanın durması gereken noktadaki kurallarını içeren denetim mekanizmasıdır. Akıl gücü bu süzgeçten geçmez ve başı boş kalırsa, insan-doğa dengesi görünürde insan lehine ama gerçekte/uzun vadede insan aleyhine bozulur. 

Gelişmiş ülkelerde insan ile doğa arasında doğuştan var olan eşitsizliğin, en azından artmaması için doğanın savunma mekanizmalarını/taşıma kapasitesini aşmamaya özen gösterilmektedir.  Çünkü tüketim eyleminde karşılık yoktur. Yani eylem, tek taraflıdır. Bunu doğuran temel nitelik insan-doğa arasındaki eşitsizliktir; insan, her zaman doğaya karşı üstünlük sağlayacağını zanneder ve tüm yaptıkları salt yok etme eylemine dönüşür. 

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Eğer varlığımızı çok daha iyi koşullarda sürdürmek istiyorsak, eğer bu dünyanın bize sağladığı nimetleri gelecek kuşaklara çoğaltarak devretmek istiyorsak, hatta, buna zorunlu olduğumuzu kabul ediyorsak, doğanın kanunlarına saygı göstermemiz gerekliliğini eylemlerimize de aktarmalıyız.” 

Gülizar Eroğlu, Karpaz Dostları olarak, insanlığın dünyada var olma sürecinin ‘’Salt Yok Etme’’ eylemine dönüşmemesi için en önemli konulardan birinin doğayı seven ve saygı duyan bireyler yetiştirmek olduğu düşüncesinde olduklarını belirterek, bunun için çabaladıklarını vurguladı.

Ertoğlu, “Bu nedenle 5 Haziran Dünya Çevre Gününde yine yeniden herkesi insan olmanın gerekliliğini yani doğal yaşama saygı duymaya çağırıyor, kendilerini doğaüstü bir güç olarak görmelerinden vazgeçmeleri gerektiği hususunu  bir kez daha dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 03.06.2021 11:53
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