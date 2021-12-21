Karpaz'da CTP adayı Suphi Çoşkun rüzgarı esmeye başladı

KARPAZ'DA CTP ADAYI SUPHİ ÇOŞKUN RÜZGARI ESMEYE BAŞLADI

Ergün YAHAT

23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği erken genel seçimlerde partiler seçime en güçlü adaylar ile hazırlanırken bunlardan biri ise CTP aday Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Çoşkun bölgenin sevilen birisi, küçük ile küçük büyük ile büyük sohbetler yapan bölge halkının belediye başkanlığı dönemindeki başarısını bilmeyen yok.

Belediyede sırasında kamyon şöferi olup hizmetleri aksamadan yapması yanında hayırseverliği ile bilinen Suphi Coşkun'un aday olması Karpaz bölgesinde şimdiden tüm köylerde rüzgarı esmeye başladı bile.