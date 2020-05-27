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Karpaz açıklarında görünen büyük balıkçı tekneleri bölge halkını tedirgin ediyor

27 Mayıs 2020 Çarşamba 11:19
Karpaz açıklarında görünen büyük balıkçı tekneleri bölge halkını tedirgin ediyor
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“HAKSIZ REKABETE İZİN VERİLMESİN”
Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, son günlerde Karpaz açıklarında görünen büyük balıkçı teknelerinin bölge halkını tedirgin ettiğini belirterek, yetkililerden haksız rekabete izin vermemesini talep etti. 
Yazılı açıklamaya yapan Borak, “Covid 19 sebebi ile genelde tüm dünya, özelde KKTC’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar aşikardır. Geçimini büyük çoğunlukla tarım hayvancılık, küçük çaplı eko-agro turizm ve balıkçılık ile geçiren Karpaz halkıda bu durumdan nasibini almıştır. Durum bu halde iken, son zamanlarda Karpaz açıklarında görünen büyük balıkçı tekneleri bölge halkını oldukça tedirgin etmiştir” ifadelerini kullandı. 

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Ekonomik sıkıntılar içinde boğuşan balıkçıların, büyük teknelerin havuzlar oluşturarak tüm balıkları sömürmesi ile evine ekmek götüremeyecek duruma geleceğini kaydeden Borak, “Bari bu süreçte, haksız rekabete izin verilmesin. Bölgenin emekçi çalışanları bu ve buna benzer olumsuz durumları kaldıracak ekonomik güce sahip değildir.” dedi. 
Borak, hükümetten, bu zor süreçte daha radikal kararlar almasını talep etti ve yerel halkın geçimini sağlayacak pozisyona getirilmesi gerektiğini kaydetti. 
 

Son Güncelleme: 27.05.2020 12:32
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