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Kargodan Gelen Pakette Uyuşturucu Çıktı…25 Yaşındaki Genç Tutuklu

BEYLERBEYİ’NDE HIRSIZLIK…DOLAP ÇEKMECESİNDEN 5 BİN TL NAKİT PARA ÇALINDI

Kargodan Gelen Pakette Uyuşturucu Çıktı…25 Yaşındaki Genç Tutuklu

BEYLERBEYİ’NDE HIRSIZLIK…DOLAP ÇEKMECESİNDEN 5 BİN TL NAKİT PARA ÇALINDI

04 Ağustos 2019 Pazar 09:58
Kargodan Gelen Pakette Uyuşturucu Çıktı…25 Yaşındaki Genç Tutuklu

BEYLERBEYİ’NDE HIRSIZLIK…DOLAP ÇEKMECESİNDEN 5 BİN TL NAKİT PARA ÇALINDI

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI…2 TUTUKLU

Lefkoşa, 4 Ağustos 19 : Kargodan gelen pakette uyuşturucu çıktı, polis 25 yaşındaki bir genci tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat 15.30 sıralarında bir kargo şirketi aracılığıyla Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne gönderilen pakette görevli personel tarafından yapılan kontrolde yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Meselede zanlı olarak görülen M. Y. (E-25) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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BEYLERBEYİ’DE HIRSIZLIK… DOLAP ÇEKMECESİNDEN 5 BİN TL ÇALINDI

Beylerbeyi’de Vesile Usar’a ait evden para çalındı. 11 -18 Temmuz tarihleri arasında meydana geldiği tahmin edilen olayda dolap çekmecesinde muhafaza edilen 5 bin TL nakit para çalındı.

Meselede zanlı olarak görülen A.Y.(E-36), H.D.(E-34) ve H.K.(E-15) tutuklandı.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI…2 TUTUKLU VAR

Polis, suçla operasyonel mücadele kapsamında dünkü ve bugünkü denetimlerde iki kişiyi tutukladı.

Lefkoşa’daki denetimlerde KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi; Girne’de ise “derbeder” tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

(RÇ/FEZ)

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