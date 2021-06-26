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Karel bebek için Gazimağusa’da MGA tesislerinde kermes düzenlendi

Bugün saat 14:00’da Gazimağusa MGA’da Karel bebek için düzenlenen Kermese Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü ve CTP Gazimağusa Milletvekili  Asım Akansoy’da katıldı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 18:18
Karel bebek için Gazimağusa’da MGA tesislerinde kermes düzenlendi
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Sibel Tatar konuşmasında Karel bebeğe Cumhurbaşkanlığı olarak maddi ve manevi destek vereceklerini belirtirken tüm halkımızın da Karel bebeğe destek vermesini de istedi.

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Daha sonra ise Sibel Tatar karel bebeğin annesi ile canlı görüşerek ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını söyledi.

Daha sonra ise İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü yaptığı kısa konuşmada bugünkü Kermese tüm vatandaşların katılmasını ve Karel bebek için destek vermelerini istedi.

Keremese CTP Gazimağusa Milletvelili Asım Akansoy’da CTP  olarak Karel bebeğe destek olmak için geldiklerini söyledi.

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