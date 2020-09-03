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Kardeş şehir Ankara’dan Lefkoşa’ya Covid-19’la mücadele için maske ve dezenfektan katkısı

Kardeş belediye Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi’ne Covid-19’la mücadele amaçlı gönderdiği dezenfekte malzemesi ve maskeler teslim alındı.

03 Eylül 2020 Perşembe 14:03
Kardeş şehir Ankara’dan Lefkoşa’ya Covid-19’la mücadele için maske ve dezenfektan katkısı
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Tüm dünyanın Covid-19 pandemisi ile mücadele ettiği süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan ve Covid-19’a karşı ortak mücadele amacıyla dünyanın farklı bölgelerinden 40 başkent belediyesinin kurduğu “Covid-19’a Karşı Başkentler İttifakı” çalışmaları çerçevesinde de istişare içinde olan her iki belediyenin, yakın dayanışması ve kardeş şehir diplomasisi sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla başkent Lefkoşa’nın belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 250.000 maske ve 5.000 adet 1 litrelik el dezenfektanı LTB kullanımı için gönderildi.

Başkan Harmancı’nın girişimleri ile başlatılan süreçte Dış İlişkiler Şubesi çalışmaları ile hızlı bir şekilde sonuçlanan destek, 27 Ağustos Perşembe günü Ankara’dan yola çıktı ve 31 Ağustos Pazartesi ülkemize ulaştı.

Teslimat sonrasında Başkan Harmancı, bu zor günlerde Lefkoşa ile dayanışma gösteren Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Belediyenin Covid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında şehirdeki yaşlılar başta olmak üzere ihtiyaç duyan kesimlere dağıtılacak. LTB yönetimi konu ile ilgili ilerleyen günlerde dağıtım detaylarını yurttaşlarımıza duyuracağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiLefkoşa Türk Belediyesi
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