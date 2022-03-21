Kardalen Bebek ile gururlandık

KARDALEN BEBEK İLE GURURLANDIK

Ergün YAHAT

Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye şampiyonası Yozgat İlinde 19-20 mart Tarihinde gerçekleştirilen Yıldızlar Judo Türkiye şampiyonasına 56 İlden 506 sporcu katıldığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 13 sporcuyla katıldığı bu şampiyonada Kadınlar 32 kiloda Kardelen Bebek Türkiye 3'ncüsü olarak büyü bir başarıya imza attı . İlk Gün 7 sporcumuz mücadele ederken tek madalya 32 kiloda Kardelen Bebek'ten geldi Diğer sporcularımız da kıyasıya mücadele ederek hem tecrübe hem gelecek için ümit vadettiler.