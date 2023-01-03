Karayolları Dairesi sürücüleri uyardı

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yatay işaretleme ve yol çizgi silim çalışmaları yarın başlayacak. 12 gün sürecek çalışmalar 15 Ocak’ta tamamlanacak. Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.