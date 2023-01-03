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Karayolları Dairesi sürücüleri uyardı

Karayolları Dairesi, İskele - Gazimağusa, Tatlısu - Girne, Çamlıbel - Girne, Yenierenköy - Dipkarpaz ile Gönyeli ile Hamitköy kavşakları arasındaki yollarda işaretleme yapılacağını duyurarak, bu güzergahları kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

03 Ocak 2023 Salı 00:31
Karayolları Dairesi sürücüleri uyardı

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yatay işaretleme ve yol çizgi silim çalışmaları yarın başlayacak. 12 gün sürecek çalışmalar 15 Ocak’ta tamamlanacak. Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.

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