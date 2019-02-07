Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102094
ALTIN
221.113
DOLAR
5.2618
STERLİN
6.7766
EURO
5.9640
Koçin’in cezai ehliyeti belirlenemedi
Koçin’in cezai ehliyeti belirlenemedi
Kargo paketinde uyuşturucu getiren tutuksuz yargılanacak
Kargo paketinde uyuşturucu getiren tutuksuz...
Mağusa’da gemi karaya oturdu
MAĞUSA'DA GEMİ KARAYA OTURDU
Polisten sis uyarısı
POLİSTEN SİS UYARISI
banner282

Karaya Oturan Gemiyi Kurtarma Çalışmalarına Pazar Günü Başlanabilecek

Lefkoşa, 7 Şubat 2019 (.): Gazimağusa açıklarında 2 Aralık’tan beri demirli bulunan Tanzanya bayraklı Salim N1 simli tanker gemi şiddetli fırtına nedeniyle bu sabah Gülseren Gazinosu yakınlarında karaya oturdu. Hava tahmin raporlarına göre yarın ve cumartesi devam etmesi beklenen fırtınadan dolayı kurtarma çalışmalarına ancak pazar veya pazartesi başlanabileceği öğrenildi.

Karaya Oturan Gemiyi Kurtarma Çalışmalarına Pazar Günü Başlanabilecek

Lefkoşa, 7 Şubat 2019 (.): Gazimağusa açıklarında 2 Aralık’tan beri demirli bulunan Tanzanya bayraklı Salim N1 simli tanker gemi şiddetli fırtına nedeniyle bu sabah Gülseren Gazinosu yakınlarında karaya oturdu. Hava tahmin raporlarına göre yarın ve cumartesi devam etmesi beklenen fırtınadan dolayı kurtarma çalışmalarına ancak pazar veya pazartesi başlanabileceği öğrenildi.

07 Şubat 2019 Perşembe 12:33
Karaya Oturan Gemiyi Kurtarma Çalışmalarına Pazar Günü Başlanabilecek

Lefkoşa, 7 Şubat 2019 (.): Gazimağusa açıklarında 2 Aralık’tan beri demirli bulunan Tanzanya bayraklı Salim N1 simli tanker gemi şiddetli fırtına nedeniyle bu sabah Gülseren Gazinosu yakınlarında karaya oturdu. Hava tahmin raporlarına göre yarın ve cumartesi devam etmesi beklenen fırtınadan dolayı kurtarma çalışmalarına ancak pazar veya pazartesi başlanabileceği öğrenildi.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Genel Kurtarma Ltd. Şirketi Müdürü Yusuf Burak, kurtarma faaliyetine, gemi sahibinin talebi ya da Limanlar Dairesi’nin görev vermesi durumunda ve hava koşullarının el verdiği zaman başlamaya hazır olduklarını belirtti.

TAK muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, yükü bulunmayan tanker gemi 2 Aralık’ta Gazimağusa açıklarına demirlediğinden beri bölgede beklemekteydi.

Gemi, ülkeyi son günlerde etkileyen şiddetli fırtınanın etkisiyle bu sabah yaklaşık 500-800 metre sürüklenip, Gülseren Gazinosu yakınlarında karaya oturdu.

Olayın, Sahil Güvenlik ve Limanlar Dairesi’nin bilgisi ve kontrolü altında olduğu öğrenildi.

FIRTINANIN SONA ERMESİ GEREKİYOR

Yusuf Burak, şirket olarak konuyu etüd edip, değerlendirdiklerini kaydetti. Burak, hava tahminlerine göre cuma ve cumartesi devam etmesi beklenen fırtınadan dolayı kurtarma çalışmalarına pazar günü başlanabileceğini belirtti.

Burak, “Pazar ve pazartesi bu gemiyi kurtarmaya hazırız. Tabi görevlendirmeyle ilgili yasal sürecin de tamamlanması lazım… Şirketin gemi çekebilmesi için ya gemi armatörünün, ya da Limanlar Dairesi’nin bize görev vermesi gerekiyor” dedi.

(FEZ/HÖ)

Haber: Fezile A. Öksüz Fotoğraflar: Yılmaz Yakar

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El-sen Bazı Kesimlerin Kıb-tek’e Yapılması Düşünülen Yatırımları Engellemek İçin Saldırıya Geçtiğini Savundu
El-sen Bazı Kesimlerin Kıb-tek’e Yapılması Düşünülen Yatırımları Engellemek İçin Saldırıya Geçtiğini Savundu
Ülke güvenliği için bir adım..
Ülke güvenliği için bir adım..
Sağlık Bakanı Besim, İstanbul’da 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katıldı
Sağlık Bakanı Besim, İstanbul’da 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katıldı
Haksen Gazimağusa’da Karaya Oturan Gemi Konusunda Açıklama Yaptı
Haksen Gazimağusa’da Karaya Oturan Gemi Konusunda Açıklama Yaptı
Başbakan Erhürman Soylu'yu kabul etti..
Başbakan Erhürman Soylu'yu kabul etti..
Nami ile Toros, Alayköy Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu
Nami ile Toros, Alayköy Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu
“Eşek Günü” etkinliği düzenliyor
“Eşek Günü” etkinliği düzenliyor
Dünya Bankası yetkilileri KTEMB’yi ziyaret Etti
Dünya Bankası yetkilileri KTEMB’yi ziyaret Etti
Aydın Denktaş için kendi evinde mevlit okutuldu
Aydın Denktaş için kendi evinde mevlit okutuldu
Gençlik Dairesi Paşaköy Gençlik Merkezi, Lapta’da Eğitim Kampı gerçekleştirdi
Gençlik Dairesi Paşaköy Gençlik Merkezi, Lapta’da Eğitim Kampı gerçekleştirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim