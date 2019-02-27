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Karavezirler’den Tak Müdürü Gürdallı’ya Ziyaret

Lefkoşa, 27 Şubat 19 (.): Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bugün Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Karavezirler’den Tak Müdürü Gürdallı’ya Ziyaret

Lefkoşa, 27 Şubat 19 (.): Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bugün Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:22
Karavezirler’den Tak Müdürü Gürdallı’ya Ziyaret

Lefkoşa, 27 Şubat 19 (.): Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bugün Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Göreve geldiği günden bu yana Değirmenlik Belediyesi’nde yaptığı icraatları Fehmi Gürdallı’ya aktaran Başkan Ali Karavezirler, çalışmaları yeni başlayan “Başpınar Restoran Projesi" ve “Refüj Peyzajları” hakkında da bilgi verdi.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da görüşmede belediyelerin hizmetlerinin halka duyurulmasının TAK’ın görevlerinden biri olduğunu, belediyelerle iş birliği ve diyalog içinde çalışmaktan memnun olduklarını söyledi.

Gürdallı ve Karavezirler, karşılıklı iş birliğini geliştirerek sürdürme konusunda görüşmelerinden duydukları memnuniyetlerini de dile getirdiler.

(GÜL) FOTOĞRAFLI  

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