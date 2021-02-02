banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek kurtuluş aşıdaysa eğer…
Tek kurtuluş aşıdaysa eğer…
Medyanın sorumluluğu şimdi daha büyük…
Medyanın sorumluluğu şimdi daha büyük…
Pandeminin altın anahtarları
Pandeminin altın anahtarları
Ne ekersen onu biçersin
Ne ekersen onu biçersin
banner376

Kararlar yarın açıklanacak!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin koronavirüse karşı aldığı önlemler yarın açıklanacak.

02 Şubat 2021 Salı 21:29
Kararlar yarın açıklanacak!
banner337
banner351

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin koronavirüse karşı aldığı önlemler yarın açıklanacak.

banner341
Başbakanlık’tan yapılan açıklamada Üst Komite kararlarının resmi gazetede yayınlanacağını, kapanma ve ekonomik tedbirlerle ilgili kararların ise yarın açıklanacağını duyurdu.

Ayrıca ekonomik önlemler ve bölgelerde sona erecek olan kısıtlamalar ile sokağa çıkma kararıyla ilgili olarak da yarın saat 14:00’de basın toplantısı gerçekleştirilecek Başbakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugünkü toplantısında çeşitli karar ve öneriler saptayarak Başbakan Ersan Saner’e iletti. İletilenler Başbakan ve bazı Bakanların katılımı ile akşam saatlerinde değerlendirildi.  Üst Komite kararları yarın resmi gazetede yayınlanacak. Başbakan Ersan Saner yarın saat 14.00’te yeni ekonomik önlemleri açıklamak için gerçekleştireceği basında toplantısında hükümetin 5 ilçede ( Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke) yarın gece yarısı sona erecek kısmi sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararını da açıklayacak ve üst komite kararları ilgili değerlendirmelerde bulunacak.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP: Müzakerelerin meşru zemini federasyondur
CTP: Müzakerelerin meşru zemini federasyondur
Çavuşoğlu: “Federasyon (modeli) tüketildi. Şimdi egemen eşitlik temelinde müzakere olması gerekiyor”
Çavuşoğlu: “Federasyon (modeli) tüketildi. Şimdi egemen eşitlik temelinde müzakere olması gerekiyor”
Yeni rekor! 48'i yerel 62 pozitif vaka...
Yeni rekor! 48'i yerel 62 pozitif vaka...
Mormenekşe'de 1 pozitif vaka
Mormenekşe'de 1 pozitif vaka
Arıklı’dan, yedi çalışanı işten durduran Taşel’e “yaptırım kararı”
Arıklı’dan, yedi çalışanı işten durduran Taşel’e “yaptırım kararı”
Herkesin sokağa çıkması için bahanesi var!
Herkesin sokağa çıkması için bahanesi var!
Ambulans ile hastaneye kaldırıldı
Ambulans ile hastaneye kaldırıldı
Çakıcı: “Hükümet kararlı duruş sergileyerek ülke insanına güven vermeli”
Çakıcı: “Hükümet kararlı duruş sergileyerek ülke insanına güven vermeli”
“Düzenli egzersiz yapmak vücudu hastalıklara karşı korumada önemli”
“Düzenli egzersiz yapmak vücudu hastalıklara karşı korumada önemli”
Sağlık personeline dinlenme odası
Sağlık personeline dinlenme odası

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim