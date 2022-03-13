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Karaoğlanoğlu’nda denizde bir kadın cesedi bulundu

Karaoğlanoğlu’nda deniz içinde bir kadın cesedi bulundu.

13 Mart 2022 Pazar 14:45
Karaoğlanoğlu’nda denizde bir kadın cesedi bulundu

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Polis Basın Subaylığı, bu sabah saat 09.40’ta Karaoğlanoğlu'nda deniz içerisinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadına ait cansız beden bulunduğunu açıkladı.
Kadının cansız bedeninin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak karaya çıkarıldığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi

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Son Güncelleme: 13.03.2022 15:26
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