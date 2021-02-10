Karantina ya da sosyal izolasyon sürecinde alınacak gıdalar olabildiğince besleyici olmalı

LAÜ Akademisyeni Perçinci, “Pandemi Dönemi ve Beslenme” konusunda bilgilendirmeler yaptı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, “Pandemi Dönemi ve Beslenme” konusu üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

“Covid-19 dahil birçok virüse bağlı hastalığa karşı korunmada güçlü bir bağışıklık sistemi önemli bir rol oynamakta ve koruyucu yöntem olan karantina uygulaması son derece önemli duruma gelmiş noktadadır. Karantina durumu, bireylerin psikolojik durumlarını ve de dolaylı olarak beslenme durumunlarını da etkilemektedir” diyen Perçinci, evde geçirilen sürenin artması, sürekli dinlenen ve izlenen pandemi haberleri, artan endişeler, duygu durumuna bağlı yiyecek tüketme (özellikle karbonhidratlı gıdaları) arzusunun artması ve fiziksel aktivitenin azalması, vücut ağırlığında istenmeyen artışlara neden olabileceğini belirtti.

Perçinci: Bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması gerekli

Dünya Sağlık Örgütü’nün artık bir pandemi olarak kabul ettiği koronovirüs hastalığının (Covid-19) ülkede de önemli bir halk sağlığı tehdidi oluşturtuğunu belirten Perçinci, “Koronavirüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmasa da; sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır” dedi.

Karantina ya da sosyal izolasyon sürecinde alınacak gıdaların olabildiğince besleyici, raf ömrü uzun ve dayanıklı olmasının uygun olacağına dikkat çeken Perçinci, bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşıdığını dile getirdi ve dikkat edilmesi gereken diğer noktaları şöyle sıraladı:

-Sebze ve meyve tüketimi aktif yaşantımızda gözden kaçtığı anlar olsa bile bağışıklık sistemimizin güçlü olması gereken dönemlerde her öğün tüketilmesi çok önemlidir.

- Seçimlerinizi mevsimine uygun olarak gerçekleştirmeniz maksimum fayda sağlar.

- Bağışıklık sistemini desteklemesi için C vitamininden zengin meyveler tercih etmelisiniz.

-Kuru baklagiller besin değeri yüksek ve dayanıklı gıdalar olduğu için öncelikli tercih sebebidir.

-Pişirmesi uzun süren gıdalardır fakat büyük miktarda pişirerek daha sonra da tüketebileceğiniz şekilde porsiyonlara ayırarak buzlukta muhafaza edebilirsiniz.

-Haftada iki defa balık tüketimi Omega-3 kaynağı çeşidi olması açısından önemlidir.

-Sıklıkla tüketilmesi gereken gıdalar arasında yumurta da yer almalıdır.

-Süt ve süt ürünleri uygun koşullarda muhafaza edildiğinde raf ömrü uzun gıdalardır. Protein alımınızı arttırmak için yumurta ve peynir türevlerini tercih edebilirsiniz.

-Yeterli protein alımını sağlayarak vücudun savunma mekanizması olan antikorların görevlerini yerine getirmesini desteklemiş olursunuz. Ayrıca kefir ya da probiyotikli ürünlere başvurarak yararlı bakterilerden faydalanabilirsiniz.

Perçinci: Kan şekerinizi hızla yükselten şekerli yiyecek ve içeceklerin tüketimi mümkün olduğunca sınırlı olmalı

Perçinci, bu dönemde tüketilmesi sınırlandırılması gereken yiyecek ve içeceklerden bahsederek, bu yiyecek ve içecekleri şöyle sıraladı; kan şekerini hızla yükselten şeker ve şekerli yiyecek ve içecekler, beyaz ekmek de dâhil hamur işi ürünler, işlenmiş et ürünleri, aşırı tuz içeren besinlerdir (hazır soslar, cips gibi tuzlu ürünler, patlamış mısır, tuzlu kurabiyeler, vb.). “Enerji içeriği yüksek alkollü içeceklerin de vitamin, mineral emilimini olumsuz etkileyebildiği ve uyku problemlerine yola açabildiği için tüketimi mümkün olduğunca sınırlı olmalıdır” diyen Perçinci, alkol tüketiminin koronovirüs enfeksiyonunu önlediğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı gibi, içinde etil alkol yerine metil alkol bulunan sahte içkilerin de çok ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini dile getirdi.

Perçinci açıklamasının sonunda, “Doğru ve temiz besin elde etmek ve tüketmek gibi önemli noktalar yanında unutulmaması gereken koronavirüsün gıdalarla bulaştığına dair bir bulgu olmasa da gıda hazırlama süreçlerinde temizliğin en üst düzeyde sağlanması, et ürünleri başta olmak üzere; pişen tüm yiyeceklerin yüksek iç sıcaklığa erişmesi yani iyi pişirilmesi oldukça önemli olduğudur” şeklinde bilgiler vererek sözlerini tamamladı.