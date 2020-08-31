Karanlık yollar tehlike saçıyor!

Yıl 2020, KKTC'de caddeler, şehir merkezleri kasvetli ve karanlık. Kapalı Maraş'ı açacağız derken ülkenin geri kalanını Kapalı Maraş'a benzettik...

KIBRIS MANŞET-ÖZEL

Turizm ülkesi olmakla övündüğümüz vatanımız, Kapalı Maraş'ı andıran bir gece manzarasına sahip. Medeniyet göstergesi aydınlık cadde ve şehirlere hasret kaldık .

Bozuk yollar, karanlık cadde ve sokaklar...

* Kapalı Maraş'ı açacağız derken bir baktık ki KKTC'nin kalan kısmını Kapalı Maraş'a çevirmişiz.

* Suçluları yakalamak ve caydırmak için bir yandan ülkeyi MOBESE'lerle donattık ama karanlık yol ve şehirlerimizle suça meydan hazırladık.

* Lefkoşa Gazimağusa yolunda yer alan muhteşem Hala Sultan Camii'nin her santimetrekaresini ışıl ışıl aydınlattık ama önünden geçen anayol ve Haspolat çemberini zifiri karanlıkta bıraktık.

* Kumarhaneler, oteller eğlence yerlerinin mekanlarının ışıkları neredeyse uzaydan görünüyor ancak canımızı taşıdığımız bozuk yollarda kelle koltukta gidiyoruz.

* En lüks arabaları aldık, Seyrüsefer'e neredeyse birkaç yılda bindiğimiz arabadan fazla para ödedik ama tertemiz asfaltlarda araç sürmek hiç kısmet olmadı.

KARANLIK YOLLAR TEHLİKE SAÇIYOR

Bozuk sokak lambaları, tehlikeye davetiye çıkaran kapkara ilçeler arası yollar... Neden yanmadığını bir türlü anlayamadığımız yol aydınlatmaları...

Her ay KIB-TEK'e sokak aydınlatma ücreti olarak para ödüyoruz ama önümüzü zor görüyoruz.

Mevcut haliyle bile yetersiz aydınlatma sistemimiz kalitesiz Led lambalar ile daha da berbat bir hal aldı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bir çok yerde elektrik maliyetini düşüren LED lambaları eskilerinin yerine taktı. Maliyetler belki düştü ama Led lambalar kendini zor aydınlatıyor.

2017 yılında dönemin KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, sokak ışıkları konusunda Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ile birlikte yürütülen teknik çalışma neticesinde, takılan mevcut LED lambaların aydınlatma şiddetinin ihalede konan standartlardan daha düşük olduğunun tespit edildiğini söylemişti.

KURUM ZARARA UĞRADI

Erdoğan, EMO’nun raporuna göre sokaklara takılan 60 bin LED lambanın yeterli ışık şiddetinin vermediğinin ortaya çıktığını belirterek, kurumun 6 milyon TL zarara uğratıldığını da açıklamıştı.

LED lambaların gerekli standartları sağlamadığı için herhangi bir kaza, hırsızlık, cinayet veya benzeri hallerde yeterli aydınlatma olmadığının tespit edilmesi halinde bundan kurum da sorumlu olacağı için bu lambaların derhal değiştirilmesi gerekiyordu. Lambalar değiştirilmediği gibi bozulanlar da yenileriyle değiştirilmiyor.