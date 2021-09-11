banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KKTC'de Covid-19’dan bugün 1 can kaybı oldu, 107 yeni vaka saptandı
KKTC'de 107 yeni vaka
1'i bebek 3 kişi yaralandı
1'i bebek 3 kişi yaralandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Ülkeden ihraç edilecek
5 yıldır kaçak yaşıyordu!
banner376

“Karan Bebek İçin Adalet“ eylemi yapıldı

Lefkoşa’da Domuzcular Burnu’nda toplanan bir grup, “Karan Bebek İçin Adalet” eylemi yaptı.

11 Eylül 2021 Cumartesi 20:00
“Karan Bebek İçin Adalet“ eylemi yapıldı

Ailenin iddiasına göre; 19 Nisan 2021’de Lefkoşa’da özel bir hastanede dünyaya gelen Karan bebek, doktorun ihmali ve hastanedeki ekipman yetersizliği nedeniyle bir süre oksijensiz kaldı.

Oksijensiz kalması nedeniyle beyninde hasar oluşan Karan bebek, özel hastaneden tedavi için önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, sonrasında ise Türkiye’ye gönderildi.

Aile, bebeklerinin sağlığının ihmal nedeniyle bu durumda olduğunu iddia ediyor ve adaletin sağlanmasını istiyor.

banner341
Bu nedenle Domuzcular Burnu’nda toplanan Karan bebeğin aile yakınları, ellerinde pankartlarla Karan bebek için adalet sloganları attı.

Yapılan basın açıklamasında, ihmal ve hatalar yüzünden bebeğin sağlığından olduğu bu süreçte anne ve babanın maddi manevi zorluklar çektiği belirtildi.

Eylemde, Sağlık Bakanlığı’na ve Tabipler Birliği’ne gerekli başvuruların yapıldığı ve soruşturma başlatılmasının talep edildiği ancak henüz bu konuda bir adım atılmadığına dikkat çekilerek tüm yetkililer göreve davet edildi.

banner360
Son Güncelleme: 12.09.2021 01:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BioNTech'in kanser aşısı: Cilt ve kalın bağırsak kanseri tedavisinde önemli gelişme sağlandı
BioNTech'in kanser aşısı: Cilt ve kalın bağırsak kanseri tedavisinde önemli gelişme sağlandı
Polis’ten Asya bebek eylemiyle ilgili açıklama: “Polisin şiddet uyguladığı haberleri abartılı ve maksatlı”
Polis’ten Asya bebek eylemiyle ilgili açıklama: “Polisin şiddet uyguladığı haberleri abartılı ve maksatlı”
İsmet Kotak anıldı
İsmet Kotak anıldı
Binboğa Yem Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erbay’dan açıklama
Binboğa Yem Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erbay’dan açıklama
Spot ve belediye başkanları, Antalya’da kaplumbağalarla ilgili deneyim paylaşımında bulunuyor
Spot ve belediye başkanları, Antalya’da kaplumbağalarla ilgili deneyim paylaşımında bulunuyor
Ataoğlu: “DP’ye eskisinden daha çok sarılacağız”
Ataoğlu: “DP’ye eskisinden daha çok sarılacağız”
KKTC'de Covid-19’dan bugün 1 can kaybı oldu, 107 yeni vaka saptandı
KKTC'de Covid-19’dan bugün 1 can kaybı oldu, 107 yeni vaka saptandı
Saner, Girne bölgesi köylerinden destek istedi
Saner, Girne bölgesi köylerinden destek istedi
1'i bebek 3 kişi yaralandı
1'i bebek 3 kişi yaralandı
Amcaoğlu'ndan açıklama
Amcaoğlu'ndan açıklama

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim