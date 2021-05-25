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Karahan son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını dün kaybeden emekli Polis Genel Müdürü Ali Çetin Karahan için Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

25 Mayıs 2021 Salı 15:05
Karahan son yolculuğuna uğurlandı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Ali Çetin Karahan’ı kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, Karahan’ın milli mücadele yıllarında, daha sonra polis mensubu ve Polis Genel Müdürü olarak polis teşkilatına önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Polis Genel Müdürlüğü bahçesinde yer alan törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun yanı sıra bazı bakanlar, milletvekilleri, polis mensupları, emekli polisler, askeri yetkililer ve ailesi katıldı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne getirilen cenaze, tören mangası tarafından omuzlarda taşındı. Tören öncesi Cumhurbaşkanı Tatar, ailenin yanına giderek taziyelerini iletti.

Törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, ardından Emekli Polis Genel Müdürü Ali Çetin Karahan’ın özgeçmişi okundu.

Daha sonra konuşmalara geçildi. Tören, saygı geçişinin ardından cenazenin tören mangası tarafından taşınarak, cenaze aracına uğurlanmasıyla sona erdi.

86 yaşında hayatını kaybeden Karahan’ın cenazesi, Gönyeli’de toprağa verildi.

SOYALAN: “KAHRAMAN BİR MÜCAHİT”

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, törende yaptığı konuşmada, emekli Polis Genel Müdürü Ali Çetin Karahan’ın polis teşkilatında 40 yıla yakın değişik birim ve bölgelerde görev yaptığını söyledi.

Karahan’ın, 1990-1994 yıllarında Polis Genel Müdürü birinci yardımcısı, son bir yılında ise Polis Genel Müdürü olarak görev yaptığını aktaran Soyalan, 1 Şubat 1995’te ise emekliye ayrıldığını kaydetti.

Soyalan, polislik mesleğinde genel müdürlük rütbesine kadar yükselen Karahan’ın milli mücadele yıllarında Limasol Sancağı’nda önemli görevler yapmış, kahraman bir mücahit olduğunu vurguladı.

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Karahan’ın gerek polis teşkilatında gerekse mücahitlik yıllarında disiplinli kişiliğiyle her zaman ön planda yer aldığına dikkat çeken Soyalan, meslek hayatında Karahan’la çalışma imkanı bulduğunu anlatarak, komutasında birçok görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karahan’ın görev yaptığı yıllarda komutasında yer alan personeli sevdiğini ve koruduğunu dile getiren Polis Genel Müdürü Soyalan, Karahan’ın seçkin bir kişiliğe sahip, çalışkan, görevlerine ve milli davaya bağlı, personeli tarafından sevilen, örnek alınan bir kişi olduğunu vurguladı.

Soyalan, merhum emekli Polis Genel Müdürü Karahan’a, Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm polis teşkilatına başsağlığı, sabır ve metanet dileyerek, “Ruhu şad olsun. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

TATAR: “KARAHAN’I KAYBETMENİN ACISINI YAŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Ali Çetin Karahan’ı kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, Karahan’a Allah’tan rahmet, eşine, ailesine, sevenlerine ve tüm polis camiasına başsağlığı diledi.

Tatar, Karahan’ın özgeçmişine dikkat çekerek, “40 yıllık bir hizmet aynı zamanda mücadele yıllarında Türk Mukavemet Teşkilatı’nın üyesi, mücahit olarak, önemli hizmetlerde bulundu” dedi.

Karahan’ın iyi bir isim bırakarak hayata veda ettiğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının böyle değerli insanlarla bugünlere geldiğini kaydetti.

Karahan’ın milli mücadele yıllarında, daha sonra polis mensubu ve Polis Genel Müdürü olarak polis teşkilatında önemli hizmetlerde bulunduğunun altını çizen Tatar, Karahan gibi kahraman kişilerin anısına saygı olarak, polis teşkilatına sahip çıkmanın siyasilerin görevi olduğunu dile getirdi.

“KKTC’ye ve kendi halkımıza sahip çıkarak bu mücadeleyi sürdürmek, bizlerin, hepimizin en önemli görevidir diye düşünüyorum” şeklinde konuşan Tatar, Karahan’ın ailesinin acılarını paylaştığını ifade etti.

“Arkada bırakılan eser çok büyüktür” vurgusu yapan Tatar, polis teşkilatının az sayısına rağmen ülkenin güvenliği, huzuru ve asayişin sağlanması için büyük görevler yaptığını dile getirdi.  

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Son Güncelleme: 25.05.2021 15:14
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