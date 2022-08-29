Karadenizliler 2 yıl aradan sonra yine buluşuyor

KARADENİZLİLER 2 YIL ARADAN SONRA YİNE BULUŞUYOR

Ergün Yahat

Ülkemizde faaliyet gösteren Karadenizliler Kültür Derneği her yıl gerçekleştirmiş olduğu pandemi dolayısı ile 2 yıl ara verdiği etkinliğini 11 Eylül pazar günü Alevkayasında gerçekleştiriyor.

Başkan Murat Civelek Geleneksel Yayla Şenliği’nin bu yıl 27. sini düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yurt içi ve yurtdışı birçok sanatçının sahne alacağı ve sürpriz hediyeli yarışmaların olacağı etkinliğimize tüm halkımız davetlidir.

Murat Civelek Karadeniz Kültür Derneği Bşk