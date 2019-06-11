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Karadeniz Kültür Derneği’nden Rum Yönetimi’ne tepki

Karadeniz Kültür Derneği’nden Rum Yönetimi’ne tepki

11 Haziran 2019 Salı 06:57
Karadeniz Kültür Derneği’nden Rum Yönetimi’ne tepki

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, Rum Yönetimi’nin Türkiye'ye ait Fatih sondaj gemisinin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararının Kıbrıs sorununu derinleştirmekten başka bir işe yaramayacağını belirtti.

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Civelek, “GKRY’nin, uluslararası konjonktüre güvenerek, egemenliği uluslararası hukuk açısından tartışmalı deniz alanlarında tek başına tasarrufta bulunması, zaten kabul edilemez bir davranıştır. Henüz Kıbrıs sorunu çözüme kavuşturulmadan, uluslararası hukuka göre milletlere ait olan doğal kaynaklar üzerinde GKRY’nin Kıbrıs'ın tek otoritesi gibi karar alması ve Kıbrıs Türk halkının yasal haklarını gasp etmesi başlı başına tarihi bir sorumsuzluktur.” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Civelek şunları kaydetti: 
“GKRY’nin bu tür beyhude girişimleri karşısında, Türkiye ve KKTC'nin haklı davamızdan geri adım atmayacağına ve kendi deniz alanlarımızda yapılan sondaj çalışmalarının aynen devam edeceğine dair güvenimiz tamdır. Bu yoğun süreçte, Karadeniz Kültür Derneği olarak hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını hem de Ada’nın eşit siyasi ortağı olan Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya çalışan Türkiye'ye her daim destek olacağımızı bir kez daha kamuoyuna bildiririz.”


 

Son Güncelleme: 11.06.2019 10:02
Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Kültür Derneği
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