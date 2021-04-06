Karadeniz Kültür Derneği’nden Dr. Küçük’e hakaret eden şahısa tepki
KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük için ‘çirkin’ ifadeler kullanan kişiyi lanetlediklerini belirtti.
Karadeniz Kültür Derneği’nden Dr. Küçük’e hakaret eden şahısa tepki
KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük için ‘çirkin’ ifadeler kullanan kişiyi lanetlediklerini belirtti.
06 Nisan 2021 Salı 16:30
Civelek açıklamasında, “Kendini yazar diye addeden bir müptezelin toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük için sarf ettiği çirkin ifadeleri tek kelime ile lanetliyor ve Hz. Mevlana’nın o meşhur sözünü hatırlatıyoruz. ‘Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye!’” ifadelerini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.