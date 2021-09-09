Karadeniz Kültür Derneği, Rum Yönetimi Eğitim Bakanlığı'nı kınadı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Rum Yönetiminin Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin takındığı ırkçı ve evrensel değerlere aykırı bu tavrı kınıyoruz” dedi.

“Mustafa Kemal Atatürk Türk topraklarına yönelik Yunan yayılmacılığını durduran, bu mücadelesiyle tüm dünyaya bir kahramanlık destanı hediye etmiş tarihe mal olmuş büyük bir komutandır” şeklinde devam eden Civelek bunun Türk nefretini ve düşmanca tavırlarda ısrar edildiğini gösterdiğini kaydetti.

Civelek, “İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü münasebetiyle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi hürmet, takdir ve rahmetle yâd ediyoruz” ifadelerini kullandı.