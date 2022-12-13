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Karadeniz gazı için geri sayım: Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı

13 Aralık 2022 Salı 14:43
Karadeniz gazı için geri sayım: Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı

Karadeniz gazını çıkarmak için çalışmalar 7 gün 24 saat kesintisiz sürüyor. Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri doğal gazı kıyıya ulaştıracak boruları deniz tabanına yerleştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, projedeki son durumu yayımladığı bir kliple anlattı.

Karadeniz gazının kullanıma sunulması için hazırlıklar hızla ilerliyor. Üretim ve iletim hatlarının yapımında önemli mesafeler katedildi. 

Karada ve denizde 8 bin personel 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyor.

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, Çaycuma-1'de sondaj operasyonu yapıyor.
Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri ise Sakarya Gaz Sahasındaki kuyuların alt ve üst tamamlama operasyonlarını gerçekleştiriyor. Kuyu akış testlerini üstleniyor.

Proje kapsamında karada yer alan Gaz Alım ve İşleme Tesisi'nde de alt yapı ve üst yapı çalışmaları hızla devam ediyor. Denizden gelen gazın donmasını engelleyecek ekipmanların kurulumlarına da başlandı.

10 kuyudan 9'unun sondajı bitti

Sakarya gaz sahasındaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti.

Denizdeki gazı üretim haznesine iletecek 10 kuyu başı vanasından 5'i yerine yerleştirildi.

Filyos doğal gaz işleme tesisindeki çalışmaların yüzde 85'i,, Sakarya Gaz Sahasındaki çalışmaların ise yüzde 65'i tamamlandı. Deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru serim işi de yüzde 97 oranında bitti.

Süreçte önemli bir aşama daha geride kaldı

Kuyulardan gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak dağıtım haznesi 'Peçenek', Sakarya Gaz Sahası'na gemiyle taşındı.

Operasyonda özel vinçler ve su altı robotları kullanıldı. Dağıtım haznesinin konumuna yerleştirilmesi 20 saat sürdü. Karadeniz'de 2 bin 200 metre derinliğe indirildi.

Sakarya Gaz Sahası'ndan da yeni müjde geliyor

540 milyar metreküp olarak tespit edilen doğal gaz rezervinin artacağı belirtiliyor.

Gazın Mart 2023'te sisteme dahil edilmesi planlanıyor. İlk evredeki üretim miktarı günlük 10 milyon metreküp civarında olacak. 

İkinci fazda ise 40 milyon metreküp gaz vatandaşın kullanımına sunulacak.
Sakarya Gaz Sahası önemli bir milli enerji merkezi olarak dışa bağımlılığı azaltacak. 

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