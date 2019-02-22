

Lefkoşa, 22 Şubat 19 : Rum Maliye Bakanlığı’nın, AB’nin uyarısı üzerine, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasallaştırılmasının engellenmesi ve buna karşı mücadele edilmesiyle ilgili yasada değişiklik yapılması öngören öneriyi Meclis’e gönderdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Maliye Bakanlığı’nın, Avrupa Birliği’nin, Güney Kıbrıs’ın ilgili talimata yeterli uyumunun bulunmaması nedeniyle gönderdiği uyarı mektubu üzerine, kara para aklama yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin öneriyi apar topar meclise gönderdiğini yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 25 Mart tarihine kadar ilgili talimata yönelik uyumu gerçekleştirmesi gerektiğini aksi takdirde çok zor bir durumda kalacağını belirtti.

(FK/ÖK)

