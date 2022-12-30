Kara para aklamaya gelmişti

Ülkeye milyonlarca Euro şüpheli para getirdiği için tutuklanan Selim Tayşi

ve aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi’nin aleyhindeki karar açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza

mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan

oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Fadıl Aksun, sanıkların

işledikleri suçun Para ve Kambiyo Yasası’na Aykırı Hareket suçundan mahkum olduklarını

belirtti.

Başkan Aksun: “Sanığın mahkûm olduğu davalar Para ve Kambiyo yasasının 7. Maddesine

aykırılık olup bahse konu yasa mahkûmiyet halinde 1 milyar TL ve 10 yıla kadar hapislik

öngörmektedir. İlgili yasaya bağlı çıkarılan tebliğe göre ülkeye 10,000 Euro üzerinde

getirilecek para veya eşdeğer kıymetlerin gümrük makamlarına beyan edilmesi zorunludur.

Sanık 1 ülkemize giriş yaptığı mutelif tarihlerinde yanında bulundurduğu toplam 1,450,000

Euro sanık 2 ise 1,750,000 euro para getirmişlerdir. Sanıklar bu paraları ülkemize getirirken

KKTC’ye giriş yapıp Ercan Havalimanı içerisinde bu paraları bir kişiye teslim edip genellikle

aynı gün hatta aynı uçakla adadan ayrılmışlardır. Yine sanıklar ülkeye giriş yaparken

yanlarında bulunan bu paralar hakkında ya hiç beyanda bulunmamış yada gümrük

memurlarına paraları “iş kurma veya ticari amaçla kullanılacak” maksatlı olarak getridiği

beyanını yapmışlardır. Sanıklar “iş yapma maksadı” veya “ticari maksat” olarak açıkladıkları

para getirme amaçlarını hiç bir şekilde hayata geçirmemiş ve gerek rakamsal anlamda gerekse

paranın kullanım niyeti anlamında gerçeğe uymayan beyanlarda bulunmuşlardır. Böylelikle

sanıklar Para ve Kambiyo Yasası Madde 7 altında çıkarılan tebliğin 5. Maddesine aykırı

olarak yanlış, gerçek dışı beyanda bulunmuş ve bu hareketi ile tebliğ gereğince hiç beyanda

bulunmamış yükümlü sınıfına girmişlerdir” dedi.

Başkan Fadıl Aksun kararına şöyle devam etti: “Sanıkların beyansız ve yanlış beyanları

birden fazla kez yapmış bulunmalarını aleyhine değerlendirmemiz gerekmektedir. Sanık 2’nin

Sanık 1 ile ortak bir amacı gerçekleştirme maksadı ile hareket ettiklerini gördüğümüzden

sanıklar arasında bir rol ve ceza ayrıştırmasına gitmeyi uygun bulmadık ve sanıkların fiillerini

bir bütün olarak değerlendirmeyi uygun bulduk. Yine beyansız veya tutarız beyanlarla ülkeye

sokulan toplam meblağın da 3,200,000 Euro gibi yüksek bir meblağ da oluşunu da sanıkların

aleyhine değerlendirdik. Sanıkların vurguladığımız üzere KKTC’ye getirdikleri parayı Ökkeş

Taş’ın çalışanı olarak bildikleri Hasan Kaya isimli kişiye teslim ettiklerini ancak böyle yüksek

miktarda paraların teslimi esnasında herhangi bir belge veya tevsik enstürmanı temin

etmediklerini görmekteyiz. Bu durum sanıkların diğer fiileri ile birlikte değerlendirildimizde

kayıt dışılık unsurunu perçinlemektedir. Sanıkların tutuklanmasının ardından yapılan

soruşturmada Hasan Kaya isimli şahsın ülkeden ayrıldığı ve paraların da bulunmadığı

görülmektedir. Sanıkların bu paraları teslim ettiklerini ifade ettikleri Hasan Kaya isimli

şahıstan belge temin etmedikleri bir yana bu şahsın dava konusu paraları alıp ortadan

kaçmasına ragmen bugüne kadar kendisinden şikayetçi olmadıklarını da görmekteyiz” dedi.

Başkan Fadıl Aksun kararda ek olarak şöyle devam etti. “Sanığa polis tarafından 06.08.2022

tarihinde kendisine paraların nerde olduğunun sorulması üzerine “bir arkadaşa emanete

bıraktım” diyerek yine 07.08.2022 tarihinde tutuklanmasının ardından “paraların nerde

olduğunu size söyleyemem” ifadelerini kullandığını yine sanık 1’in ilk gönüllü ifadesinde de

bu hususta bir açıklama yapmaktan kaçındığını görmekteyiz. Böylelikle polisden bu bilginin

gizlenmesi ve böylelikle parayı muhafaza eden kişinin adadan ayrılmasına fırsat yaratıldığı bu

olgular sonucunda net bir şekilde önümüze çıkmaktadır.

Tüm bu olguları birlikte değerlendirdikten sonra sanıkların ülkemize yüklü miktarda

getirdikleri paranın kimin tarafından tasarruf edildiği noktasında ilk nazarda gerçeği polisten

gizleyerek paranın bulunamamasına yol açmalarını ve parayı getrime amaçlarının ne olduğu

konusunda teyit veya tekzip edici şahadet toplanma ihtimalini de ortadan kaldırdıklarına ve

böylelikle adaletin tecellisine zarar verdikleri noktasında bulgu yaparız” dedi.

Başkan Aksun “Kontrolsüz para harekettlerinin yaratacağı sonuçlar bir ulusu değil tüm

dünyayı etkileyen global bir risktir. Bu bağlamda dünyada uluslararası ve ulusal normlar

getirilerek nakit hareketleri kontrol edilmeye çalışılmaktada olup ülkemizdeki düzenlemeler

de modern dünya ülkeleri ile entegredir. Sanıkların işlediği bu suçlar ülkemizi, dünya

ekonomisinden ve hukuk sisteminden kopuk bir ülke imajı oluşturup itibarsızlaşmasına yol

açacaktır. Bu çerçevede ülkemizin finasal güvenilirliğini yıpratacak ve ülkemizin kontrolsüz

finansal yapısı olduğu imajnı verip ülkemizin dünya ekonomisinden dışlanması sonucunu

doğuracak davarnışlara müsama gösterilmemesi kamu yararının bir parçasıdır” dedi.

Başkan Fadıl Aksun kararda şu husularada değindi “yurtdışından ülkemizde yatırım yapılması

ülkemiz ekonomisine katkı sağlasa da ülkemizin yasalarına uyulmadan yapılan bir yatırımın

kazandıracağı değer verilen kamusal zararın yerini dolduramayacaktır. Ülkemizin ihtiyacı

olan ekonomi ancak meşru temele dayanandır. Dolayısı ile kamu yararını önde tutarak

sanıklara hürriyeti bağlayıcı bir ceza takdir etmeyi uygun buluruz” dedi.

Başkan Fadıl Aksun heyet olarak son olarak aktarmış olduğu tüm hususlar ve bulgular

ışığında sanıkları işlemiş oldukları suçlardan ötürü suçlu bulup mahkum ettiklerini ve ceza

takdir ederken netice olarak sanıklara caydırıcı ceza vermeyi uygun bulup 4 yıl hapis cezası

ile cezalandırdıklarını açıkladı.(Kamalı Haber)