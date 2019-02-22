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Kara para aklama yasasında değişiklik

Kara para aklama yasasında değişiklik

22 Şubat 2019 Cuma 09:06
Kara para aklama yasasında değişiklik


Rum Maliye Bakanlığı’nın, AB’nin uyarısı üzerine, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasallaştırılmasının engellenmesi ve buna karşı mücadele edilmesiyle ilgili yasada değişiklik yapılması öngören öneriyi Meclis’e gönderdiği belirtildi.
Haravgi gazetesi, Rum Maliye Bakanlığı’nın, Avrupa Birliği’nin, Güney Kıbrıs’ın ilgili talimata yeterli uyumunun bulunmaması nedeniyle gönderdiği uyarı mektubu üzerine, kara para aklama yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin öneriyi apar topar meclise gönderdiğini yazdı.
Öte yandan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 25 Mart tarihine kadar ilgili talimata yönelik uyumu gerçekleştirmesi gerektiğini aksi takdirde çok zor bir durumda kalacağını belirtti.

 

Son Güncelleme: 22.02.2019 12:36
Anahtar Kelimeler:
Kara Para Aklama
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