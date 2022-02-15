Kara Gül Operasyonunda yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir operasyon yapıldı.

“Kara Gül Operasyonu” adı verilen operasyon kapsamında bir ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 3 kilo ağırlığında metamfetamin, 3 kilo ağırlığında afyon ve 700 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 280 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında Z.D. (K-49) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen C.D.D.(E-29) tutuklandı. Açıklamaya göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.