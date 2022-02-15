banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kara Gül Operasyonunda yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi
2 kişi tutuklandı
Kut Adalı hayatını kaybetti...
Kut Adalı hayatını kaybetti...
Medyanın kirli çamaşırları da dökülür mü?
Medyanın kirli çamaşırları da dökülür...
Ocak ayında üreticinin yüzünü güldüren yağışlar azalıyor…
“Şubat sıcak… Yağışlar da az…”
KHK bazı yazılı sınavların ertelendiğini duyurdu
KHK bazı yazılı sınavların ertelendiğini...
banner404

Kara Gül Operasyonunda yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından “Kara Gül Operasyonu” adı verilen operasyon kapsamında 3 kilo metamfetamin, 3 kilo afyon ve 700 gram eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı.

15 Şubat 2022 Salı 10:15
Kara Gül Operasyonunda yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir operasyon yapıldı.

banner341
“Kara Gül Operasyonu” adı verilen operasyon kapsamında bir ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 3 kilo ağırlığında metamfetamin, 3 kilo ağırlığında afyon ve 700 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 280 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında Z.D. (K-49) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen C.D.D.(E-29) tutuklandı. Açıklamaya göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 15.02.2022 10:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kut Adalı hayatını kaybetti...
Kut Adalı hayatını kaybetti...
Döviz kurları
Döviz kurları
GKK: “Kıbrıs Türk halkı, Bozkurt’unu hiçbir zaman unutmayacak”
GKK: “Kıbrıs Türk halkı, Bozkurt’unu hiçbir zaman unutmayacak”
LAÜ Mimarlık Fakültesi “Covid-19 Pandemisi, İnsanlar ve Mekan: Yeni Bir Kentsel Yaşam” etkinliği düzenledi
LAÜ Mimarlık Fakültesi “Covid-19 Pandemisi, İnsanlar ve Mekan: Yeni Bir Kentsel Yaşam” etkinliği düzenledi
Medyanın kirli çamaşırları da dökülür mü?
Medyanın kirli çamaşırları da dökülür mü?
İlk şiir kitabı okuyuculardan büyük beğeni topladı
İlk şiir kitabı okuyuculardan büyük beğeni topladı
Sucuoğlu: “Şu anda görünen 29 milletvekiliyle bir UBP-DP-YDP koalisyonu”
Sucuoğlu: “Şu anda görünen 29 milletvekiliyle bir UBP-DP-YDP koalisyonu”
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Ertuğruloğlu: “Rum tarafının çabası beyhude”
Ertuğruloğlu: “Rum tarafının çabası beyhude”
Tatar ABD yetkilileriyle görüştü
Tatar ABD yetkilileriyle görüştü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim