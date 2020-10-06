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Kar-iş Öğrenci Taşımacılığını Durdurdu

TOPALOĞLU: “UZLAŞI SAĞLANMAZSA EYLEMİ SOKAĞA TAŞIYACAĞIZ.  MALİYETİMİZİN ALTINDA TAŞIMACILIK YAPMAYACAĞIZ”

06 Ekim 2020 Salı 12:41
Kar-iş Öğrenci Taşımacılığını Durdurdu
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TOPALOĞLU: “UZLAŞI SAĞLANMAZSA EYLEMİ SOKAĞA TAŞIYACAĞIZ.  MALİYETİMİZİN ALTINDA TAŞIMACILIK YAPMAYACAĞIZ”
Lefkoşa, 6 Ekim 20 (.): Talep ettikleri fiyatı alamadıkları gerekçesiyle ülke genelinde öğrenci taşımacılığını durduran Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) hükümete çağrı yaptı, “uzlaşı sağlanmazsa eylemi sokağa taşıyacağız” uyarısında bulundu. 
Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, “Maliyetimizin altında taşımacılık yapmayacağız. Hükümet seçimle uğraşmayı bıraksın, bu işlere baksın. Kimse zararına çalışmaz” dedi.

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile eğitim taşımacılığı protokolünde uzlaştıklarını ancak protokolün Maliye Bakanlığı’nın engeline takıldığını savunan Topaloğlu,  “Ortada gerçek bir hesap var ve bizim derdimiz ekmektir” dedi.
Taşımacılığın pandemi sürecinden çok etkilendiğini belirten Fuat Topaloğlu, hükümeti sektörü yalnız bırakmakla, bazı işletmelere ayrıcalık yapmakla da suçladı.
(RÇ/GÜL)
 

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