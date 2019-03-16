Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103304
ALTIN
228.066
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2421
EURO
6.1802
Gazimağusa’da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
İskele, Güzelyurt ve Beyarmudu’nda uyuşturucu
3 GENÇ TUTUKLANDI
Emekli bürokrat hayatını kaybetti
EMEKLİ BÜROKRAT HAYATINI KAYBETTİ
Gökhan Naim cinayetinde Bilal Ahmad’a 2 gün tutukluluk verildi
BİLAL AHMAD 2 GÜN TUTUKLU
banner307

Kar-iş Öğrenci Taşımacılığında Bakanlığın Tüm Şirketleri Mağdur Ettiğini Savundu

Lefkoşa, 16 Mart 19 (.): Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), öğrenci taşımacılığında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, haksız ödeme olayları ve öğrenci taşımacılığı ile ilgili tüzüğü öne sürerek öğrenci taşıyan otobüs işletmecilerinin tümünü mağdur ettiğini savundu.

Kar-iş Öğrenci Taşımacılığında Bakanlığın Tüm Şirketleri Mağdur Ettiğini Savundu

Lefkoşa, 16 Mart 19 (.): Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), öğrenci taşımacılığında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, haksız ödeme olayları ve öğrenci taşımacılığı ile ilgili tüzüğü öne sürerek öğrenci taşıyan otobüs işletmecilerinin tümünü mağdur ettiğini savundu.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:08
Kar-iş Öğrenci Taşımacılığında Bakanlığın Tüm Şirketleri Mağdur Ettiğini Savundu

Lefkoşa, 16 Mart 19 (.): Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), öğrenci taşımacılığında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, haksız ödeme olayları ve öğrenci taşımacılığı ile ilgili tüzüğü öne sürerek öğrenci taşıyan otobüs işletmecilerinin tümünü mağdur ettiğini savundu.

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın, sahte evrak düzenleyerek öğrenci taşımacılığı için devletten para alma olaylarıyla ilgili açıklamalarıyla tüm otobüs işletmecilerinin zan altında bırakıldığını kaydetti.

Sahte evrak olayını gerekçe göstererek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İzin Kurulu tarafından belirlenen ücretlerdeki artış için öğrenci taşıyıcıları ile ek sözleşme imzalamaktan geri durduğunu ileri süren Gece, ek sözleşmenin imzalanmamasından dolayı öğrenci taşımacılığı yapan işletmelerin Eylül 2018’den itibaren ödemelerini yüzde 30 eksik aldığını kaydetti.

Zekai Gece ayrıca, Eğitim Bakanlığı’nın, ücret artışlarıyla ilgili ek sözleşmenin imzalanmamasında, bakanlığın öğrenci taşımacılığı ile ilgili tüzüğün gereklerinin öğrenci taşıyıcıları tarafından yerine getirilmemesini de öne sürdüğünü belirtti.

Eğitim Bakanlığı’nın da, ilgili tüzük gereği eğitim dönemi başında okullardan öğrencilerle ilgili bilgileri alıp sözleşmeleri hazırlaması gerektiğini ancak bunu yapmadığını savunan Gece, Kar-İş üyelerinin tüzük gereği evrak eksikliklerinin gidermesi ve şirketlerin okullarla istişare yapması gerektiğini, bunların pek çoğunu yerine getirmesine rağmen ek sözleşmeler imzalanmayarak tüm otobüs taşıyıcılarının mağdur edildiğini kaydetti.

Gece, “Belirsizlik içinde borçlanarak bu taşımacılığı icra etmek mümkün değildir. Bakanlık ile defalarca yapmış olduğumuz görüşmelerden biç bir sonuç alamadık. Görüşmeler ve uygulamalar arasında hep farklar oluşturulup ilgili Bakanlık Müdürü kriz ortamı yaratarak kamuoyunu kullanıp süreci çözülmez bir süreç noktasına sürüklemeye devam ederek sadece ciddi bir zaman kaybına sebebiyet verdi” ifadelerini kullandı.

Gece, Kar-İş olarak konuyla ilgili gereken tepkiyi ortaya koyacakları uyarısında bulundu.

(ID/GÜL)


 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluslararası Şiir Şöleni 21 Yaşında...
Uluslararası Şiir Şöleni 21 Yaşında...
Tdp Pazartesi Akşamı Resepsiyon Düzenliyor
Tdp Pazartesi Akşamı Resepsiyon Düzenliyor
Gökhan Naim Cinayeti Zanlılarından Azmad Ali Virk Ve Tanver Ahmad Aranıyor
Gökhan Naim Cinayeti Zanlılarından Azmad Ali Virk Ve Tanver Ahmad Aranıyor
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Barış Harekatı'nda Yer Alan Türkiye'den Bazı Gazileri Kabul Etti
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Barış Harekatı'nda Yer Alan Türkiye'den Bazı Gazileri Kabul Etti
Başbakan Erhürman, Habertürk Televizyonuna Röportaj Verdi
Başbakan Erhürman, Habertürk Televizyonuna Röportaj Verdi
Son 24 Saatte En Çok Yağış Pile’ye Düştü
Son 24 Saatte En Çok Yağış Pile’ye Düştü
Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne Ergenç Semerci Atandı
Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne Ergenç Semerci Atandı
Bilal Ahmad İçin 2 Gün Tutukluluk Kararı Alındı
Bilal Ahmad İçin 2 Gün Tutukluluk Kararı Alındı
Erhürman: “turizmde Çok Yol Kat Edildi. Potansiyel Daha Uzun Bir Yolu Yürümeye Müsait”
Erhürman: “turizmde Çok Yol Kat Edildi. Potansiyel Daha Uzun Bir Yolu Yürümeye Müsait”
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre, Yeni Zelanda’daki Saldırıyı Kınadı
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre, Yeni Zelanda’daki Saldırıyı Kınadı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim