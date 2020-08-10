Kar-iş Başkanlığına Fuat Topaloğlu Seçildi

Lefkoşa, 10 Ağustos 20 : Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu oldu.

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece’nin yaptığı açıklamaya göre, olağan genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulu ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda Fuat Topaloğlu başkan olarak seçildi.

Kar-İş, Fuat Topaloğlu öncülüğünde, üyelerinin haklarını savunmak için çalışmalarına hız vererek devam etme kararı aldığını da bildirdi.

(EMR/GÜL)