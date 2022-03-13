Kar yağışı ve buzlanmadan dolayı mahsur kalanlar sivil savunma ekiplerince kurtarıldı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı Lefkoşa-Girne ana yolunun Boğaz bölgesinde araçlarında mahsur kalan kişileri kurtardı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamada, “Ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava koşulları, yerini kar ve dolu yağışına bıraktı. Dolayısı ile yollarda buzlanma meydana gelmiştir. Lefkoşa-Girne ana yolunun Boğaz bölgesinde birçok kişi araçları içerisinde mahsur kaldı” denildi.



Açıklamada, “Sivil Savunma ekipleri her türlü şartlarda görev yapabilecek donanımdaki araçları ve ekipleri ile birlikte mahsur kalan kişilere kurtarma faaliyetinde bulunmuştur” ifadelerine yer verildi.