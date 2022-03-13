Kar yağışı saat 18.00’e kadar sürecek...

METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜRÜ, TAK’A AÇIKLAMALARDA BULUNDU…

“SAAT 18.00’A KADAR, ARALIKLI OLARAK KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK”

“YARINDAN ÇARŞAMBAYA KADAR SABAH SAATLERİNDE DON OLAYI BEKLENİYOR”

“YARIN AKSAM SAATLERİNDE KARPAZ BÖLGESİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI İHTİMALİ YÜKSEK”

“SALI GÜNÜ KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI ÜLKENİN TAMAMINDA ETKİLİ OLABİLİR”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, kuzeyden gelen soğuk hava kütlesinin etkisinde kalan ülkede, bugün, hem dağlık bölgelere hem de iç kesimlere kar yağışının etkili olduğunu, kar kalınlığının Selviltepe’de 15 cm’ye kadar ulaştığını söyledi.

Buran, üst atmosferin oldukça soğuk olmasından dolayı dağlık kesimlerin yanı sıra iç kesimlerde de kar yağışının etkili olduğunu belirterek, “Lefkoşa ve bölgesi ağırlıklı olarak kar yağışı aldı. Diğer bazı iç kesimlere kısa sürekli kar yağışı düştü ancak hemen arkasından sağanak yağışın gelmesinden dolayı yerde tutmadı” diye konuştu.

Buran, Selvilitepe’de kar kalınlığının 10-15 santimetreye ulaştığını da bildirdi.

10 NİSAN 1987’DE ÜLKE GENELİNDE KAR YAĞMIŞTI

Mart ayında “nadiren” kar yağışı görüldüğünü belirten Buran, 10 Nisan 1987’de ülke genelinde kar yağışının etkili olduğunu anımsattı. Buran, Lefkoşa’da en son Şubat 2015’te kar yağışı olduğunu da hatırlattı.



“SAAT 18.00’A KADAR, ARALIKLI OLARAK KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI EDECEK”Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bu akşam saat 18.00’e kadar, aralıklı olarak karla karışık yağmur ve kar yağışının devam etmesinin beklendiğini söyledi.Buran, yarın sabah saatlerinde ise don olayı beklendiğini ifade ederek “Yarın hava, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde Karpaz bölgesinde karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali yüksek” diye konuştu.“SALI ÜLKE GENELİNDE KAR ETKİLİ OLABİLİR”“15 Mart Salı günü ise karla karışık yağmur ve kar yağışı ülkenin tamamında etkili olabilir” diyen Raif İlker Buran, 16 Mart Çarşamba günü havanın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacağını; 17 Mart Perşembe günü parçalı, çok bulutlu zamanla sağanak yağmur olacak. 18-20 Mart tarihleri arasında ise hava paçalı bulutlu olacak” dedi.Meteoroloji Dairesi Müdürü’nün verdiği bilgilere göre, hava sıcaklığı, pazartesi ve salı günü 10-13°C dolaylarında; çarşambadan itibaren ise 15-18°C dolaylarında seyredecek.Rüzgar; pazartesi ve salı günleri kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı şeklinde esecek. Diğer günlerde kuzey ve doğudan, orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak devam edecek.15-16 Mart tarihlerinde sabah saatlerinde de don olayı bekleniyor.“BU AY BOYUNCA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK”Mart ayındaki sıcaklıkların mevsim normallerinin 20 °C olduğunu ancak şu anda sıcaklıkların yaklaşık 7 ile 10 °C altında seyretmekte olduğunu belirten Buran, “16 Mart’tan itibaren hava sıcaklıkları 18-20 °C’ye çıkacak. 21-22 Mart tarihlerinde mevsim normallerine ulaşacak” dedi.Ancak Buran, Mart ayı boyunca sıcaklıkların, mevsim sıcaklığının altında seyredeceğine de işaret ederek, 21-22 Mart tarihlerinde sıcaklıkların, peak yapıp, mevsim normallerine yani 20 derecelere ulaşmasından sonra yine düşüş göstereceğini söyledi.