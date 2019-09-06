Kar-İş’ten öğrenci taşımacılığı yapmama uyarısı

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), alacaklarıyla ilgili çözüm bulunmaması halinde yeni eğitim yılında öğrenci taşımacılığına başlanmayacağını duyurdu.
Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece yaptığı yazılı açıklamada, sektörün devletten alacağı olan, 18 Eylül 2018 tarihinden itibaren Ulaştırma Bakanlığı İzin Kurulu tarafından belirlenmiş % 30’ luk hakkedişlerin ödenmediğini, on günlük teminatların ve Haziran 2019 hak edişlerin, hala alınamadığını kaydederek, “Ödemelerin ne şekilde hangi süreç zarfında yapılacağının netleşmemesi, sektörümüzü ciddi anlamda mağdur durumda bırakmıştır” dedi.
“Sorunların ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulup ve bu bağlamda uygulamaların netleşmesine dek 2019 – 2020 eğitim yılı öğrenci taşımacılığına başlamayacağımızı kamuoyuna duyururuz” diyen Gece, 8 Mayıs’ta bu kapsamda grev başlattıklarını, ayni dönemde hükümet değişikliğinin yaşanması nedeniyle, öğrencilerin mağdur olmaması adına 10 Mayıs’ta grevi askıya alıklarını anlattı.