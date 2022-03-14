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Kar-İş ve KTTTB ülke genelinde toplu taşımacılığı durduru

KAR-İŞ BAŞKANI TOPALOĞLU: “ZAMLAR NEDENİYLE TAŞIMACILIK ARTIK SÜRDÜRÜLEMEZ HALE GELDİ”

14 Mart 2022 Pazartesi 10:45
Kar-İş ve KTTTB ülke genelinde toplu taşımacılığı durduru

KAR-İŞ BAŞKANI TOPALOĞLU: “ZAMLAR NEDENİYLE TAŞIMACILIK ARTIK SÜRDÜRÜLEMEZ HALE GELDİ”

MECLİS ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), akaryakıta gelen zam nedeniyle bugünden itibaren ada genelinde toplu taşımacılığı durdurdu.

Konu hakkında Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtlayan Kar-İş Genel Başkanı Fuat Topaloğlu, zamlar sonrası toplu taşımacılığın artık sürdürülemez hale geldiğini, bu nedenle Kar-İş ve KTTTB olarak cumartesi günü bir araya gelerek eylem kararı aldıklarını açıkladı.

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Öncelikli taleplerinin kendilerine indirimli akaryakıt sağlanması olduğunu belirten Topaloğlu, kendilerine fonlardan muaf fiyatlarla akaryakıt satılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Devletin bir toplu taşımacılık politikası olmadığını söyleyen Topaloğlu, mevcut şartlarda kamu hizmeti verdiklerini kaydetti.

10.45’TE BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Öte yandan Kar-İş ve KTTTB konuyla ilgili basın açıklaması yapacağını da duyurdu. Duyuruya göre iki birlik bugün 10.45’te Cumhuriyet Meclis’i önünde toplanarak, sıkıntılarını dile getirecek ve taleplerini sıralayacak.

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Son Güncelleme: 14.03.2022 13:25
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