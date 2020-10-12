Kar-İş, ülkenin her noktasında öğrenci taşımacılığına başladıklarını açıkladı

TOPALOĞLU: “TÜM ŞOFÖRLERİN PCR TESTLERİ YAPILDI”

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Topaloğlu, okulların yeniden açılması ile birlikte Sağlık Üst Kurulunun koyduğu kurallar çerçevesinde Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar ülkenin her noktasında 800 araçlık filosu ile öğrenci taşımacılığına başladıklarını söyledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Topaloğlu, Kar-İş’in marttan bu yana ara verilen eğitim ve öğretim sezonunun bugün tüm ülkede açılması ile birlikte öğrenci taşımacılığına başladığını belirterek, tüm şoförlerin ve araçlarda bulunan yardımcıların PCR testleri ve diğer kontrollerinin yapıldığını kaydetti.

