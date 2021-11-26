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Kar-İş: “Salı gününe kadar randevu talebimiz yanıtlanmazsa öğrenci taşımacılığı duracak”

26 Kasım 2021 Cuma 20:00
Kar-İş: “Salı gününe kadar randevu talebimiz yanıtlanmazsa öğrenci taşımacılığı duracak”

“GİRDİLER PAHALI OLDU. BİZ İSE HALA GEÇEN YILKİ ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI PARASINI ALAMADIK”

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, ekonomik krizin etkileri ve öğrenci taşımacılığındaki sorunları görüşmek için randevu taleplerinin yanıtsız kaldığını belirterek, “Hükümet salı gününe kadar randevu talebimize cevap verilmezse, çarşamba günü öğrenci taşımacılığını durduracağız” açıklaması yaptı.

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Topaloğlu, konuyla ilgili açıklamasında, toplu taşımacılığının artık yapılamayacağını ifade ederek, işi bırakma noktasında olduklarını belirtti

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, dövizdeki hareketlenmeye işaret ederek, akaryakıta yeniden zam yapılacağına dair duyumlar aldıklarını söyledi. Bazı akaryakıt istasyonlarının toplu taşımacılık şirketlerine krediyle akaryakıt vermeyi durdurduğunu ifade ederek, “Girdiler pahalı oldu. Biz ise hala geçen yılki öğrenci taşımacılığı parasını alamadık” dedi.  Girdi maliyetlerinin sürekli yükseldiğini kaydeden Topaloğlu, parça fiyatlarının arttığını, işletmelerin ise zarar ettiğini söyledi. Topaloğlu, “Çalışarak zarar ediyoruz” vurgusunu yaptı.  

“Batıyoruz” diyen Topaloğlu, toplu taşımacılığın sürdürülebilir olmadığını ifade etti.  Hükümet yetkililerinin kendileriyle görüşmediğini de kaydeden Topaloğlu, “Hükümet edenler, 10 günden beri randevu talebimize cevap vermedi” dedi. Hükümetin farklı sivil toplum örgütleriyle görüştüğünü de hatırlatan Topaloğlu, “Salı gününe kadar randevu talebimize cevap verilmezse, Çarşamba günü devlete bağlı bütün öğrenci taşımacılığını durduracağız” dedi. 

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Son Güncelleme: 26.11.2021 22:00
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