KAR-İŞ öğrenci taşımacılığı hakkına hükümetten açıklama istedi

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), öğrenci taşımacılığından kaynaklanan alacakları konusunda Hükümetten açıklama beklediklerini kaydetti.

Dernek Basın Sözcüsü Zekai Gece, yaptığı yazılı açıklamada 2018-2019 eğitim yılı öğrenci taşımacılığı için kararlaştırılan yüzde 30 artışın acilen ödenmesini talep etti.

Zekai Gece, yeni eğitim yılında hangi çerçeve ve şartlarda öğrenci taşımacılığının yapılacağının belirlenmesi ve eğitim yılı başlamadan taşımacılarla sözleşmelerin yapılmasını da istediklerini belirterek, “Gerekenlerin yapılmasını ve bekleyecek zaman ve takatimizin kalmadığını yetkililere ve kamuoyuna duyururuz” dedi.

Gece, Hükümetin yeni kurulması ve bakanlıklardaki atamaların yapılması için yeterli zamanın tanındığını da kaydetti.