banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1105
ALTIN
454.838
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7127
EURO
8.6585
Sol’un çıkmazı ve Tufan Erhürman
Sol’un çıkmazı ve Tufan Erhürman
Özersay UBP dedikoducusu gibi
Özersay UBP dedikoducusu gibi
Hatalı kararları artık durdurun
Hatalı kararları artık durdurun
Niye imzaladınız, niye iptal ettiniz!
Niye imzaladınız, niye iptal ettiniz!
banner355

Kar-iş: “Hükümet verdiği hiçbir sözü tutmadı”

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş)Başkanı Fuat Topaloğlu, pandemi döneminde sektöre destek yapılması yönündeki sözlerini tutmadığı gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 12:35
Kar-iş: “Hükümet verdiği hiçbir sözü tutmadı”
banner337
banner351

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş)Başkanı Fuat Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Devletin bizi desteklemesi gerektiğini söyledik. Bu konuda kendileri ile görüştüğümüzde bize sözler verildi. Ama şu ana kadar hiçbir sözlerinde durmadılar. Oysa araçlarımız aylardır yatıyor, bakımlarını yaptıramadık, okullar açılacak, hazırlık yapamıyoruz. Turizmde çalışan araçlarımız aylardır tek bir iş bile yapamadı” dedi. 

banner341
Turizm Salgın Destek Programı Projesi altında otel ve turizm acentelerine verileceği açıklanan desteğe de değinen Topaloğlu, “Biz bundan rahatsız değiliz. Turizmin bu ülkede ayakta kalabilmesi için otellerin ve acentelerin ayakta kalması gerekiyor. Ama unutulmasın ki bu turistleri havalimanından otellere götüren biziz, otellerden alıp turlara çıkaran da yine biziz” dedi.

Topaloğlu, hükümete, toplu taşımacılık sektörüne sahip çıkılması yönündeki  çağrılarını yineledi.

banner360
Son Güncelleme: 27.08.2020 13:05
Anahtar Kelimeler:
KarişFuat Topaloğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Daü Öğrenci Sayısını Hem Sayı Hem De Yüzdelik Bazda En Fazla Artıran Üniversite Olduklarını Açıkladı
Daü Öğrenci Sayısını Hem Sayı Hem De Yüzdelik Bazda En Fazla Artıran Üniversite Olduklarını Açıkladı
Milletvekilleri Denktaş, Ataoğlu ve Arabacıoğlu DAÜ’yü ziyaret etti
Milletvekilleri Denktaş, Ataoğlu ve Arabacıoğlu DAÜ’yü ziyaret etti
Başbakan Tatar: “acil Durum Hastanesi Sağlık Hizmetleri İçin Devrim Niteliğinde”
Başbakan Tatar: “acil Durum Hastanesi Sağlık Hizmetleri İçin Devrim Niteliğinde”
Yarın Laptan’nın Bazı Bölgelerine Elektrik Enerjisi Verilemeyecek
Yarın Laptan’nın Bazı Bölgelerine Elektrik Enerjisi Verilemeyecek
KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu DAÜ’yü ziyaret etti
KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu DAÜ’yü ziyaret etti
Daü Rektörü Hocanın Daü Programlarına Geçen Yıla Göre % 26 Daha Fazla Öğrencinin Yerleştiğini Açıkladı
Daü Rektörü Hocanın Daü Programlarına Geçen Yıla Göre % 26 Daha Fazla Öğrencinin Yerleştiğini Açıkladı
Serdar Denktaş DAÜ’yü ziyaret etti
Serdar Denktaş DAÜ’yü ziyaret etti
‘Çocukların mutlu olduğu yer’, The American Nursery School
‘Çocukların mutlu olduğu yer’, The American Nursery School
Arıklı: “seçim İstihdamları Sizi Sandığa Gömecek”
Arıklı: “seçim İstihdamları Sizi Sandığa Gömecek”
Atatürk Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı Cumartesi Yapılacak
Atatürk Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı Cumartesi Yapılacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim