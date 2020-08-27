Kar-iş: “Hükümet verdiği hiçbir sözü tutmadı”

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş)Başkanı Fuat Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Devletin bizi desteklemesi gerektiğini söyledik. Bu konuda kendileri ile görüştüğümüzde bize sözler verildi. Ama şu ana kadar hiçbir sözlerinde durmadılar. Oysa araçlarımız aylardır yatıyor, bakımlarını yaptıramadık, okullar açılacak, hazırlık yapamıyoruz. Turizmde çalışan araçlarımız aylardır tek bir iş bile yapamadı” dedi.
Topaloğlu, hükümete, toplu taşımacılık sektörüne sahip çıkılması yönündeki çağrılarını yineledi.