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KAR-İŞ “Hükümet ile müzakereler devam ederken eylem yapmayacağız”

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Basın Sözcüsü Zekai Gece, yaptığı yazılı açıklamada  KAR-İŞ üyelerinin eyleme katılmayacağını açıkladı.  Gece, “bugün hükümet ile yaptığımız görüşmede öğrenci taşımacılığından doğan haklarımızın yarın ödeneceği sözünü aldık. Diğer konuları ise Başbakan’ın Ankara ziyaretinden sonra görüşmeye devam edeceğiz” dedi.

01 Mart 2021 Pazartesi 21:00
KAR-İŞ “Hükümet ile müzakereler devam ederken eylem yapmayacağız”
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Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Basın Sözcüsü Zekai Gece, yaptığı yazılı açıklamada  KAR-İŞ üyelerinin eyleme katılmayacağını açıkladı.  Gece, “bugün hükümet ile yaptığımız görüşmede öğrenci taşımacılığından doğan haklarımızın yarın ödeneceği sözünü aldık. Diğer konuları ise Başbakan’ın Ankara ziyaretinden sonra görüşmeye devam edeceğiz” dedi.

KAR-İŞ ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz ekonomik olarak zor günlerden geçmektedir. Pandemi nedeni ile sektör olarak en çok kapanan ve bu sürede hiç destek görmeyen sektörlerin başında kamu araçları ve toplu taşımacılar gelmektedir.

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Bu bağlamda bir süreden bu yana hükümetimiz ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. KAR-İŞ Yönetim Kurulu olarak bugün Başbakanımız Ersan Saner ve Maliye Bakanımız Dursun Oğuz ile bir araya geldik ve sıkıntılarımızı dile getirdik. Bugün yapılan görüşmelerde öğrenci taşımacılığından doğan geçmişten kalan alacaklarımızı yarın hesaplarımıza yatırılacağının sözün aldık.

Ayrıca hükümetile avans konusunda da mutabık kaldık. Diğer bir önemli konumuz muafiyetler ve turizm taşımacılığı desteklenmesi için de görüşmelere Ankara ziyareti sonrası devam etme kararına vardık.

Biz Başbakan Ankara’dan gelene kadar her hangi bir eylem veya başka bir tavır sergilemeyeceğiz. Bu bağlamda yarın bir grup taşımacının yarın yapacağı eyleme KAR-İŞ olarak katılmayacağız.”

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Son Güncelleme: 01.03.2021 22:27
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