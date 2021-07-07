Kar-İş: “Hibe programında taşımacılık yok sayıldı“

“İVEDİ OLARAK KARAR ÜRETİLMELİ, AKSİ HALDE KAR-İŞ ÜYELERİNİN HAKKINI ARAMAKTAN ÇEKİNMEZ”

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, kamuoyuna duyurulan hibe programında toplu taşımacılığa yok muamelesi yapıldığını belirtti.

Kamuoyuna duyurulan hibe programı ile ilgili yazılı açıklama yapan Topaloğlu, bu durumu esefle karşıladıklarını kaydederek hibe programı hazırlanırken kıstasların ne olduğunu öğrenmek istediklerini ifade etti.

Topaloğlu, taşımacılık sektörünün pandemi süresince kapalı olduğu halde hibe programının dışında tutulmasının adaletsiz olduğunu vurguladı.

“SADECE 68 GÜN TAŞIMACILIK YAPABİLDİK”

Başkan Fuat Topaloğlu şunları kaydetti:

“Biz 2020-2021 öğretim yılında sadece 68 gün öğrenci taşımacılığı yapabildik. Faaliyete geçeceğiz diye araçlarımıza gerekli olan servisi üç kez yaptık. Ada genelinde köylerden ilçelere olan yolcu taşımacılığı tamamı ile durmuştur. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 50 kapasite ile devam etmektedir. Sektörde yüzlerce personel istihdam etmekteyiz ve bu arkadaşlarımızın söz konusu destek programından faydalanmaları hayati ve kaçınılmazdır.

Taşımacılık sektörünün açıklanan hibe programı dâhiline niye alınmadığının sebebi açıklanmalı ve bu yanlış ivedi olarak düzeltilip, taşımacılık dâhil edilmelidir. Bize göre kantarın topuzu kaçmıştır ve bu açıklama ile hükümete son uyarımızı yaptığımızın da bilinmesini istiyoruz.

Başbakan ve ilgili bakanlar bu konuda gerekli kararı ivedi olarak üretmelidir. Aksi durumda Kar-İş bugüne kadar üyelerinin haklarını aramaktan hiçbir zaman geri durmadığı gibi bu kez de durmayacaktır.”