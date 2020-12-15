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KAR-İŞ Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları eleştirdi

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları en kısa sürede düzeltilmesini, zaten ekonomik olarak zor günler geçiren esnafa ceza yazılmamasını istedi.

15 Aralık 2020 Salı 12:17
KAR-İŞ Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları eleştirdi
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Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yeni tedbirlere ilişkin yazılı açıklamalarda bulundu. 
Topaloğlu, kararların sektörlere danışılmadan alındığını ve padişah fermanı gibi “hemen yapacaksınız” denildiğini belirterek, “Peki, biz 24 saatte nerede ve nasıl yapacağız? Bunu düşünen yok” dedi.

Kar-İş’ten yapılan yazılı açıklama şöyle:

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“Ülkeyi son dönemde dilediği şekilde yönetmeye başlayan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı son kararları basından öğrendik her zamanki gibi. Kurulun aldığı son kararlar arasında bizi etkileyen maddeler de var. Şöyle ki; 
8- 5 Eylül 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren taşımacılık sektörüne ilişkin tedbirlerin halen daha uygulanmadığı gözlemlenmekte. Bu nedenle 15 Aralık 2020’den itibaren otobüs, minibüs, taksi ve benzeri taşımacılık yapan araçların şoför mahallini aparat ile yolculardan ayırmayan araçların haklarında cezai işlem başlatılması uygun görülmüştür…
Bu aparatları yapan yer sayısı ülkede bir elin parmaklarından daha az. Ayrıca pandemiden ötürü çok zor günler geçiren şoför esnafının parası olup olmadığına bakılmaksızın 24 saat gibi çok kısa bir süre tanınıyor. Bu padişah fermanı mı da 24 saatte yapılması isteniyor”

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Anahtar Kelimeler:
KarişBulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Aldığı KararlarFuat Topaloğlu
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