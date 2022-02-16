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KAR-İŞ: “Bu şartlar altında çalışmayacağız’’

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Başkanı Fuat Topaloğlu, her geçen gün toplu taşımacıların zararına çalıştığını belirterek, “hükümet edenlerin akaryakıtta kurmuş oldukları otomatik sistemle her ayın 5’i ve 15’i arası yapılan otomatik zamlar karşısında, araçlarını çalıştıramayacaklarını” ifade etti.

16 Şubat 2022 Çarşamba 16:45
KAR-İŞ: “Bu şartlar altında çalışmayacağız’’

Topaloğlu “Bu şartlar altında çalışmayacağız” başlığı altında yaptığı yazılı açıklamada, zamlara tepki gösterdi ve bütün giderlerinin döviz endeksli olduğunu belirterek, piyasada yedek parça vb. fiyatlarının düşmesini beklerken yükseldiğine dikkat çekti.

“TOPLU TAŞIMACILIKTA DEVLET POLİTİKASI ŞARTTIR”

Topaloğlu, taşımacılıkta günün koşullarına göre acilen bir devlet politikası geliştirilmesi gerektiğini dile getirerek, öğrenci taşımacılığının ikinci döneminin yeni başladığı bu günlerde, “güzergâh ve yakın zamanda turizm taşımacılığının başlayacağı ve mevcut şartlar altında bunların da yapılamayacağını” belirtti.

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Taşımacılık sektörünün yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Topaloğlu, sektör olarak kamusal bir iş yaptıklarını kaydederek, devletin de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. 

“Zenginleşmek için değil, vatandaşa taşıma hizmetini aksatmamak için devletin taşımacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine” dikkat çeken Topaloğlu, hükümete gerekli hassasiyeti göstermesi çağrısında bulundu.

Topaloğlu açıklamasında “7 Mayıs 2021 tarihinden 16 Şubat 2022 tarihine kadar geçen 284 günde mazota %142 zam uygulanmıştır. 7 Mayıs 2021 tarihinde 5,61 TL’ye aldığımız mazot bugün 13,56 TL olmuş ve 7,95 TL artış göstermiştir” ifadelerine yer verdi.

Kar-İş Başkanı Topaloğlu, “toplu taşımacılığın, günün koşullarına göre sürdürülebilmesi için, devletin toplu taşımacılıkla ilgili acilen birtakım önlemler alarak, sürdürülebilir bir yapı için, toplu taşımacılık politikası geliştirmesi kaçınılmazdır” dedi. 

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Son Güncelleme: 16.02.2022 16:47
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