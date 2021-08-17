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Kar-iş Başkanı Topaloğlu resti çekti!

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (K.T.Ç. KAR-İŞ) Başkanı Fuat Topaloğlu, taşımacılık sektörüne ilişkin fiyat ayarlaması yapılmaması halinde, yeni eğitim döneminde öğrenci taşımacılığı yapmayacaklarını açıkladı.

17 Ağustos 2021 Salı 12:00
Kar-iş Başkanı Topaloğlu resti çekti!

Yazılı açıklama yapan Topaloğlu, son üç yıldır taşımacılık sektörüne ilişkin fiyat ayarlaması yapılmadığına dikkati çekerek, yaklaşık bir aydır bu konuda hükümetten toplantı daveti beklediklerini kaydetti.

Fiyat ayarlaması yapılmaması halinde yeni eğitim döneminde öğrenci taşımacılığı yapmayacaklarını bildiren Topaloğlu, yedek parça ve servis gibi giderlerin dövize endeksli olduğunu, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle fiyatlara yüzde 200 oranında zam geldiğini, akaryakıt fiyatlarında da yüzde 50 oranında artış yaşandığını belirtti.

Yaklaşık üç aydır fiyat ayarlamasıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını, Ulaştırma Bakanlığı ve Trafik Dairesi ile mutabık kaldıklarını fakat davetin bir türlü gelemediğini savunan Topaloğlu, hükümetin iyi niyetli olmadığını ve taşımacıların sorunlarından çok uzak olduğunu öne sürdü.

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“PROTOKOL YOKSA TAŞIMACILIK BAŞLAMAYACAK”

Topaloğlu, “Bu konuda da hükümet edenleri bir açıklama yapmaya davet ediyoruz. Bundan sonra yaşanacak tüm gelişmeler, tamamen hükümet edenlerin tutumundan dolayıdır. Eğer protokol yapılmazsa, biz öğrenci taşımacılığını başlatmayacağız. Kararımız nettir kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.

Topaloğlu ayrıca, pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında olduğunu belirttiği taşımacılık sektörünün pek çok sektöre verilen hibe desteğinin dışında tutulmasını eleştirdi.

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Son Güncelleme: 17.08.2021 12:16
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