Kar-iş Başkanı Topaloğlu: “hükümetten Görüşme Talebi Gelmezse, Ses Getiren Eylemler Yapacağız“

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, "Hükümetten görüşme talebi gelmezse ses getiren eylemler yapacağız" dedi. Topaloğlu gelen akaryakıt zamlarına işaret ederek, taşımacılık sektörünün içinden çıkılmaz bir hal aldığını söyledi.

KAR-İŞ Başkanı Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, 15 Eylül 2021 tarihinden bu güne kadar akaryakıta yüzde 300 zam yapıldığına işaret ederek, 15 Eylül 2021 tarihinde 6,81 TL olan akaryakıt litre fiyatının bugün 27 TL’ye ulaştığını kaydetti.

Topaloğlu açıklamasında, "Kamu hizmeti veren toplu taşımacıların yolcu, öğrenci, turist ve özel sektör çalışanlarına nasıl bir ücret talep edeceğimizi ve buna nasıl bir çare bulunacağını hükümet edenlere soruyoruz" ifadelerini kullandı.

Kamu hizmeti veren toplu taşımacılara gümrüksüz akaryakıt sağlanmasının elzem olduğunu belirten Topaloğlu, akaryakıta düzenli olarak nasıl artış yapılıyorsa, toplu taşımacılık sektörüne de otomatik olarak katkı veya düzenleme yapılmasının şart olduğunu belirtti.

"Her seferinde hakkımızı eylem ve grevler ile almaktan usandık" ifadelerini kullanan Topaloğlu, yollara çıkmaktan çekinmediklerini ayrıca, sektörlerin planlı ve programlı bir şekilde yönetilmesi gerektiğini hatırlattı.

-“Enflasyon altında eziliyoruz”

Akaryakıtta ortaya çıkan zararın yanı sıra araçların yıprandığına, parça fiyatlarının ise arttığına değinen Topaloğlu, hem halkın hem de kendilerinin enflasyon altında ezildiğini belirterek, ayrıca toplu taşımacılığın akaryakıt endeksli çalıştığını belirtti ve bu ağır zamlar altında toplu taşımacılığın sürdürülemez noktada olduğunu sözlerine ekledi.