banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1085
ALTIN
465.912
DOLAR
7.3572
STERLİN
9.8600
EURO
8.7536
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve üniversiteler açılabilir…
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve...
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur, NOKTA!
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur,...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Mesele devenin kendi meselesi
Mesele devenin kendi meselesi
banner355

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu: “7 Eylül’de güvenli bir şekilde başlıyoruz”

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının 7 Eylül Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını açıklanmasından sonra öğrenci taşımacılığın güvenli bir şekilde başlaması için gerekli hazırlıkları yaptıklarını açıkladı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 10:27
Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu: “7 Eylül’de güvenli bir şekilde başlıyoruz”
banner337
banner351

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki gösterdi.

banner341
Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ambargonun kaldırılmasının Avrupa’nın adada yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanması olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Oktay açıklamasında, “Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz. Türkiye ve KKTC, bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır. Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir” dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Karİş Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘TC ve KKTC, bölgede oynanan oyunların farkındadır, bu oyunları bozacağız’
‘TC ve KKTC, bölgede oynanan oyunların farkındadır, bu oyunları bozacağız’
Denktaş: “Bölgesel barış arayışı için tam anlamıyla bir darbe”
Denktaş: “Bölgesel barış arayışı için tam anlamıyla bir darbe”
Döviz kurları
Döviz kurları
Hava durumu
Hava durumu
Başbakan Tatar: ABD’yi bu yanlış karardan dönmeye davet ediyorum
Başbakan Tatar: ABD’yi bu yanlış karardan dönmeye davet ediyorum
Özersay: ABD’nin kararı bölgenin istikrarı ve barışı açısından bir hayal kırıklığıdır
Özersay: ABD’nin kararı bölgenin istikrarı ve barışı açısından bir hayal kırıklığıdır
Akıncı: “ABD'nin Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını kaldırması doğru bir adım değil“
Akıncı: “ABD'nin Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını kaldırması doğru bir adım değil“
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve üniversiteler açılabilir…
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve üniversiteler açılabilir…
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur, NOKTA!
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur, NOKTA!
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim