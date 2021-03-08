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Kar-İş: “Başbakan ve Maliye Bakanı’yla bazı konularda mutabık kaldık, çalışmalar sürüyor”

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), Başbakan ve Maliye Bakanı ile bugün yaptıkları görüşmede, taşımacılık sektörüne yönelik bazı konularda mutabık kalındığını ve teknik görüşmelerin süreceğini bildirdi.

08 Mart 2021 Pazartesi 19:15
Kar-İş: “Başbakan ve Maliye Bakanı’yla bazı konularda mutabık kaldık, çalışmalar sürüyor”
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Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), Başbakan ve Maliye Bakanı ile bugün yaptıkları görüşmede, taşımacılık sektörüne yönelik bazı konularda mutabık kalındığını ve teknik görüşmelerin süreceğini bildirdi.

Kar-iş Basın Sözcüsü Zekai Gece yaptığı açıklamada, Başbakan ve Maliye Bakanı ile bugün yapılan görüşmeler ışığında, öğrenci taşımacılığı için 2021 yılına ait avans ödeneği noktasında mutabık kalındığını kaydetti.

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Gece, en büyük mağduriyeti yaşayan turizm taşımacıları için de hükümetin hibe çalışmalarının son aşamaya geldiğini ve araç harçları içinde avans niteliğinde katkı koyulması noktalarındaki görüşmelerde de mutabık kaldıklarını belirtti.

Yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade eden Gece, ileriki günlerde Başbakan’ın bu konularla ilgili gerekli bilgilendirme açıklamasını yapacağını kaydetti.

Gece, teknik görüşmelerin devam edeceğini de belirtti.

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Son Güncelleme: 08.03.2021 20:37
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