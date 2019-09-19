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"Kapsamlı müzakereler için taraflar hızla referans kavramları üzerinde anlaşmaya varmalı"

Guterres New York'ta, 74. BM Genel Kurul toplantılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. 

"Kapsamlı müzakereler için taraflar hızla referans kavramları üzerinde anlaşmaya varmalı"

Guterres New York'ta, 74. BM Genel Kurul toplantılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. 

19 Eylül 2019 Perşembe 04:55
"Kapsamlı müzakereler için taraflar hızla referans kavramları üzerinde anlaşmaya varmalı"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'taki tarafların kapsamlı müzakerelere başlayabilmek için referans kavramları üzerinde hızlı bir anlaşmaya varmaları gerektiğini söyledi. 

Guterres New York'ta, 74. BM Genel Kurul toplantılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.  Guterres, New York'ta  görüşeceği KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'e nasıl bir mesaj vereceği sorusu üzerine, "bu kez, öncekilerden farklı olacağını umduğum kapsamlı müzakerelere başlayabilmek için hızlı bir şekilde referans kavramları üzerinde anlaşmaya varmaları çok önemli.  Bu, buluşacağım tüm liderlere ileteceğim mesaj olacak" dedi.

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Crans-Montana'daki çalışmalara dayanarak, referans kavramları üzerinde anlaşmanın zamanının geldiğini söyleyen Guterres, "çünkü siyasi sürecin yeniden başlatılmasına güçlü şekilde inanan biriyim ve bunun taraflar için de çok önemli olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.

Guterres, bir ilerleme kaydedilmemiş olması nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nde çok fazla sabırsızlık gördüğünü de söyledi. BM Genel Sekreteri Guterres, "tarafların en azından referans kavramları üzerinde bir anlaşmaya varmaları gerektiğini anlamaları için iyi gerekçelerin olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu. 

Son Güncelleme: 19.09.2019 11:21
Anahtar Kelimeler:
Kapsamlı MüzakerelerGuterres
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