Kaplıca Hotel-Restorant 8 Ocak Cuma gününe kadar kapalı

Otel işletmesinin yaptığı açıklamada “Bu sabah bazı kaynaklarda yer alan haberlere bahsi geçen Restaurant ve Otel işletmesi olarak açıklama yapma ihtiyacı duyuyoruz.

İşletme yöneticilerimizden Yakup Genç’in eşi Özlem Genç ile testlerinin pozitif çıktığının doğruluğu yanında, Özlem Genç’in pandemi hemşiresi olarak tüm bu salgın sürecinde pandemi otelleri ve hastanelerde görev aldığını ve covid-19 testlerini periyodik olarak yaptırdığını bilgilerinize sunarız. Bulaşın işletme yöneticimiz ve eşine kadar ulaştığı kısa zamanda tespit edilmiş ve işletmemiz tüm personel testlerini dün yaptırmıştır. İşletme içerisindeki tüm personellerimizin sosyal mesafelerini koruyup, maske eldiven gibi hijyen kurallarını aşmadıklarından tüm test sonuçları NEGATİF olarak açıklanmıştır. Aile içerisinde yada işletme içerisinde başka pozitif vaka olmamasına rağmen, işletmemiz kontrol amaçlı 08.01.2021 tarihine kadar kapalı kalacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İşte işletmenin açıklaması: