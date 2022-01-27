Kapkaç operasyonu zanlısı tutuklu yargılanacak

(27-01-2022…MHA) Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince 19.01.22 tarihinde saat 16.00 raddelerinde, Akyar kara sınır kapısında gerçekleştirilen ve “kapkaç operasyonu” olarak isimlendirilen operasyonda GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan E.E (E-52)’nin kullanımındaki aracında ve ikametgahında yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 311 gr 07 mg ağırlığında madde bulunarak emare alındıktan sonra adı edilen suçüstü hali gereği tutuklanmış ve 20.01.22 çıkarıldığı mahkemede hakkında 1 gün, 21.01.22 tarihinde ise 7 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Sürdürülen tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlının etki etme olasılığı olmaması nedeniyle, bugün 27.01.22 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde zanlı yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak 2 ay süreyle merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru İbrahim Gökova’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 19.01.22 tarihinde saat 15.30 raddelerinde GKRY bölgesine giden zanlının geri dönüşte uyuşturucu madde getireceğine dair alınan bilgi ışığında bölgede görev başlatıldığını, saat 16.00 raddelerinde kullanımındaki araç ile GKRY bölgesinden gelip Akyar kara sınır kapısından KKTC’ye giriş yapan zanlının alıkonarak aramaya tabi tutulduğunu söyledi.

Kullanımındaki araçta yapılan aramada 257,07 gr, ikametgahındaki aramada ise toplam 53,420 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyleyen tanık, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının bahse konu uyuşturucu maddeyi GKRY bölgesinden ithal ettiği yönünde itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini belirten tanık, “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla kendisine okunan yazılı dava tebliğine zanlının “kabul ederim, özür dilerim” şeklinde cevap verdiğini söyledi. (MHA)

Tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlının etki etme olanağı olmadığını söyleyen tanık, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her ne şartlarda olursa olsun 2 ay ’ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.